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IA : les États-Unis proposent à la Chine de partager des alertes sur les incidents

3 min.
21 Sep. 2026 • 9:36
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Les États-Unis proposent à la Chine de mettre en place un mécanisme d’alerte pour partager des informations sur les incidents liés à l’intelligence artificielle qui pourraient menacer la sécurité nationale. L’idée a été présentée par le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent lors de discussions avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng à New York, avant une rencontre prévue entre Donald Trump et Xi Jinping.

Intelligence artificielle

Un contact direct pour les incidents d’IA les plus graves

Le mécanisme proposé s’inscrirait dans un nouveau dialogue entre les États-Unis et la Chine consacré à l’IA. Scott Bessent a expliqué que les deux pays pourraient se notifier mutuellement lorsqu’un incident lié à une intelligence artificielle atteint un niveau susceptible de soulever des préoccupations de sécurité nationale, avec l’objectif affiché d’améliorer la transparence entre les deux principales puissances mondiales dans le domaine de l’IA.

« Nous voulons une vision commune des objectifs et des menaces communes », a déclaré Bessent, qui estime que le passage d’une situation « opaque » à davantage de transparence est important lorsqu’il s’agit d’une activité pouvant franchir les frontières. Le dispositif n’est toutefois encore qu’une proposition : les discussions doivent se poursuivre afin d’en définir les modalités et les types d’incidents concernés.

Le projet intervient alors que les deux pays développent leurs propres modèles d’IA tout en s’accusant régulièrement de chercher à prendre l’avantage dans cette technologie stratégique. Les prochaines discussions pourraient notamment porter sur l’utilisation malveillante de l’IA, les principes de sécurité, la protection des infrastructures critiques et la prévention des cyberattaques, même si ces sujets n’ont pas encore fait l’objet d’un accord détaillé.

L’IA au milieu des négociations commerciales

Les discussions de New York ne se sont pas limitées à l’intelligence artificielle. Les délégations américaine et chinoise ont également travaillé sur la mise en place d’un « Board of Trade », destiné à poursuivre les discussions sur de potentielles réductions de droits de douane concernant une sélection de produits considérés comme non stratégiques.

Le représentant américain au Commerce Jamieson Greer a indiqué que les contrôles américains visant les puces IA avancées et les équipements de fabrication de semi-conducteurs ne faisaient pas partie du mécanisme proposé pour le dialogue sur l’intelligence artificielle. Parmi les catégories susceptibles d’être examinées dans le cadre commercial figurent notamment certains biens de consommation, produits agricoles, produits énergétiques et dispositifs médicaux.

Les minerais critiques constituent un autre dossier important des négociations. Les États-Unis estiment que les mesures prises par la Chine pour faciliter leur approvisionnement restent insuffisantes, mais Scott Bessent et Jamieson Greer n’ont annoncé aucun progrès concret sur ce point à l’issue des discussions de New York. Les deux délégations doivent désormais poursuivre leurs échanges avant la rencontre prévue entre Donald Trump et Xi Jinping à Washington cette semaine.

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