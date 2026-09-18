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Motorola Signature 27 : un nouveau smartphone premium annoncé pour le 22 septembre, en pleine conférence Qualcomm

2 min.
18 Sep. 2026 • 16:11
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Motorola prépare déjà la relève de son smartphone haut de gamme. Le constructeur a publié une vidéo annonçant un rendez-vous le 22 septembre, qui devrait être consacré au Signature 27. Une présentation particulièrement précoce puisque le premier modèle de cette famille a été commercialisé en janvier 2026, il y a seulement huit mois.

Un design raffiné et des ambitions photographiques

La courte séquence promotionnelle privilégie les détails esthétiques plutôt que les caractéristiques techniques. On y découvre un appareil vert dont le revêtement évoque le textile, ainsi qu’un imposant objectif photographique et une inscription Dolby Vision.

Le Signature original misait déjà sur une finition particulièrement soignée, associant un châssis fin, des matériaux texturés et un équipement photographique comprenant plusieurs capteurs de 50 mégapixels.

Motorola accompagne sa nouvelle campagne d’un message promettant « une nouvelle perspective », sans préciser si le rendez-vous donnera lieu à une présentation complète ou à une simple annonce préliminaire.

Un lancement calé sur le Snapdragon Summit de Qualcomm

Le choix du 22 septembre n’a probablement rien d’anodin. Cette date correspond à l’ouverture du Snapdragon Summit, événement durant lequel Qualcomm présente traditionnellement ses nouveaux processeurs mobiles. En 2025, le fabricant y avait notamment dévoilé le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le premier Signature embarquant un Snapdragon 8 Gen 5, l’identité de la puce qui équipera son successeur reste une inconnue importante.

Motorola multiplie parallèlement les projets premium, avec le Razr Fold et un nouveau pliable compact évoqué récemment.

Un teaser publié sur le site américain de Motorola laisse également envisager une commercialisation du Signature 27 aux États-Unis. Ni cette disponibilité, ni son prix, ni sa fiche technique n’ont toutefois été confirmés. Le rendez-vous du 22 septembre devrait permettre de préciser les ambitions du constructeur sur le segment des smartphones premium.

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