Linux 7.3 est disponible : stockage accéléré et matériel mieux pris en charge

Linux 7.3 est désormais disponible en version stable. Publié par Linus Torvalds après un cycle de développement sans incident de dernière minute, le nouveau noyau apporte des gains aux systèmes de fichiers, élargit la prise en charge du matériel récent et poursuit la transformation de l’ordonnanceur. Cette version ne bouleverse pas l’expérience visible d’un seul coup, mais elle consolide les fondations utilisées par les distributions, les serveurs, les PC et de nombreux appareils embarqués.

Des accès disque plus rapides et un NTFS plus complet

Les améliorations les plus faciles à mesurer concernent le stockage. Ext4, le système de fichiers encore très courant sur les distributions Linux, reçoit plusieurs optimisations de ses chemins d’entrée-sortie. Elles réduisent certains traitements inutiles et peuvent accélérer les charges qui multiplient les accès aux fichiers. Le bénéfice réel dépendra naturellement du support, de la configuration et de l’application : il ne faut pas lire ces changements comme une promesse uniforme pour tous les PC.

Btrfs progresse lui aussi. Des modifications de la synchronisation des fichiers peuvent rendre certaines opérations fsync nettement plus rapides, avec des gains pouvant atteindre un facteur cinq dans des scénarios précis rapportés pendant le développement. Cette commande force l’écriture de données en attente sur le support ; elle joue donc un rôle essentiel dans les bases de données, les machines virtuelles et les logiciels qui privilégient l’intégrité après une coupure. Une accélération de ce point critique peut réduire les pauses, mais le chiffre maximal ne constitue pas une moyenne générale.

Le pilote NTFS3 ajoute pour sa part une prise en charge élémentaire des flux de données alternatifs de NTFS. Cette fonction de Windows permet d’associer plusieurs flux à un même fichier, souvent de manière invisible dans les outils classiques. Linux pouvait déjà monter et modifier des volumes NTFS, mais ce progrès diminue le risque de perdre une information spécifique lors d’échanges avec Windows. Il intéressera surtout les environnements mixtes, les outils forensiques et les utilisateurs qui déplacent régulièrement des disques entre les deux systèmes.

Une base matérielle élargie pour les PC de prochaine génération

Linux 7.3 prépare le terrain pour des processeurs qui ne sont pas encore largement commercialisés. Le noyau étend notamment sa prise en charge des futures architectures AMD Zen 6 et active davantage d’éléments nécessaires aux plateformes Intel Nova Lake et à leurs circuits graphiques Xe3P. Dans le monde Linux, ce travail précoce est décisif : il permet aux distributions et aux fabricants de tester la gestion de l’énergie, les compteurs de performances, les pilotes graphiques et la détection du matériel avant l’arrivée massive des machines.

Les joueurs profitent aussi de correctifs plus immédiats. Une modification de la gestion mémoire graphique vise les systèmes AMD disposant de peu de mémoire vidéo dédiée, une configuration fréquente sur les machines compactes et les puces intégrées. Le noyau ajoute également une prise en charge initiale du Steam Controller présenté en 2026 et un pilote pour la manette de la console portable MSI Claw. Ces pilotes intégrés simplifient le fonctionnement sans dépendre exclusivement d’éléments fournis par une distribution.

Ce renforcement intervient alors que l’écosystème du jeu sur Linux gagne en visibilité. Nous avons récemment évoqué l’arrivée confirmée de Fortnite sur Linux. Le noyau ne suffit évidemment pas à assurer la compatibilité d’un jeu : pilotes graphiques, anti-triche, bibliothèques et couche de traduction restent indispensables. Il fournit néanmoins la base sur laquelle ces composants accèdent au processeur, au GPU et aux périphériques.

L’ordonnanceur devient plus modulable

Linux 7.3 fait évoluer sched_ext, l’infrastructure qui permet de définir des politiques d’ordonnancement avec des programmes eBPF au lieu de modifier directement le cœur du noyau. La nouveauté importante est la possibilité d’associer des sous-ordonnanceurs à des groupes de contrôle, ou cgroups. Un hébergeur peut ainsi expérimenter des règles différentes selon un service, un conteneur ou une catégorie de tâches, tout en conservant un cadre commun.

Cette modularité ne remplace pas automatiquement l’ordonnanceur standard. Elle ouvre plutôt un laboratoire contrôlé pour adapter la répartition du temps processeur aux besoins d’une charge : limiter les variations de latence d’un service interactif, mieux isoler des conteneurs ou privilégier un calcul par lots. La sécurité et la stabilité restent surveillées par les mécanismes eBPF et les garde-fous du noyau. Le sujet est technique, mais ses effets peuvent devenir visibles dans les infrastructures où quelques millisecondes de latence comptent.

Le cycle a réuni 18 765 modifications et 807 personnes ont contribué pour la première fois, selon le décompte publié autour de la sortie. Ces chiffres montrent l’ampleur du travail distribué, mais ils ne mesurent pas à eux seuls la qualité d’une version : une modification peut corriger une faute minuscule comme remanier un sous-système entier. La phase de stabilisation menée au fil des versions candidates sert précisément à repérer les régressions avant la publication finale.

Quand Linux 7.3 arrivera sur les machines

La mise à disposition sur kernel.org ne signifie pas que tous les utilisateurs doivent compiler immédiatement le noyau. Les distributions à mise à jour continue l’intégreront généralement en premier, après leurs propres tests. Ubuntu, Fedora, Debian ou les distributions destinées aux entreprises appliquent chacune leur calendrier, parfois en important seulement certains correctifs. Pour la plupart des utilisateurs, le paquet proposé par leur distribution reste le choix le plus sûr, car il est testé avec le chargeur d’amorçage, les modules externes et les pilotes correspondants.

La publication de Linux 7.3 ouvre parallèlement la fenêtre d’intégration de Linux 7.4. Pendant environ deux semaines, les responsables de sous-systèmes transmettront les évolutions déjà préparées ; viendra ensuite une succession de versions candidates. Ce calendrier explique pourquoi les fonctions d’un noyau sont largement connues avant sa sortie stable : elles ont été examinées publiquement dans les listes de diffusion et les dépôts de développement bien avant d’atteindre la page d’accueil de kernel.org.