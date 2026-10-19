Elizabeth Holmes (Theranos) : le documentaire You Can See Everything crée la surprise au box-office

L’histoire de Theranos fascine toujours autant. You Can See Everything, documentaire de près de trois heures consacré à Elizabeth Holmes, a créé la surprise au box-office américain en récoltant environ 15 millions de dollars pour son premier week-end, une performance remarquable pour un film diffusé dans seulement 855 salles.

Un documentaire qui remplit les salles

Distribué par A24 et coréalisé par Nathan Fielder et Lance Oppenheim, le film aurait enregistré plus de 2 000 séances à guichets fermés. Il signe ainsi l’un des meilleurs démarrages jamais observés aux États-Unis pour un documentaire et le plus important pour un documentaire non musical depuis deux décennies.

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Ce succès accompagne un accueil critique exceptionnel, avec 99 % d’avis positifs sur Rotten Tomatoes. L’intérêt autour de l’ancienne patronne de Theranos avait été récemment ravivé par un site interactif reproduisant son bureau à partir de véritables documents judiciaires.

Un accès inédit aux dernières semaines de liberté d’Elizabeth Holmes

Le documentaire suit Holmes durant les 34 jours précédant son incarcération en mai 2023. Les réalisateurs ont obtenu un accès exceptionnel à sa vie familiale et à ses échanges, avant de prolonger le récit dans une construction volontairement déroutante voire « métatextuelle ». Pour rappel, Elizabeth Holmes a été condamnée à 11 ans de prison pour fraude électronique et complot ; cette dernière était accusée d’avoir trompé des investisseurs sur les capacités réelles de la technologie de Theranos, censée réaliser des tests sanguins complets avec seulement quelques gouttes de sang.

La réussite du documentaire tranche avec d’autres productions récentes consacrées aux géants de la tech. The Social Reckoning, suite spirituelle de The Social Network, a démarré beaucoup plus timidement, tandis que le documentaire Musk d’Alex Gibney, long de près de quatre heures, peine également à attirer le public en salles.

Plus de dix ans après l’effondrement de Theranos, force est donc de reconnaitre qu’Elizabeth Holmes demeure l’une des figures les plus fascinantes de la Silicon Valley. Le succès de You Can See Everything démontre que l’histoire de cette escroc moderne dépasse désormais largement le cadre du scandale technologique pour devenir un véritable phénomène culturel.