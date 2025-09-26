The Social Network 2 dévoile son titre, sa date de sortie et son casting

The Social Network, le film autour de Mark Zuckerberg et Facebook sorti en 2010, va avoir le droit à une suite qui a pour nom The Social Reckoning. La date de sortie et le casting sont également dévoilés.
La date de sortie pour The Social Reckoning au cinéma sera le 9 octobre 2026, comme l’annonce Sony Pictures. Ce sera du moins le cas aux États-Unis. En France, la sortie devrait logiquement se faire le 7 octobre 2026, étant donné que les films sortent le mercredi chez nous contre le vendredi de l’autre côté de l’océan Atlantique.
Au niveau du casting, on retrouvera Jeremy Strong (et non Jesse Eisenberg) en tant que Mark Zuckerberg. Il sera rejoint par Mikey Madison, qui incarnera Frances Haugen, une ex-employée de Facebook a été une lanceuse d’alerte en divulguant des dizaines de milliers de documents internes de la société. Jeremy Allen White sera également de la partie, il jouera Jeff Horowitz, un journaliste du Wall Street Journal qui a rédigé plusieurs articles (The Facebook Files) en lien avec la fuite de Frances Haugen. Et pour finir, Bill Burr sera aussi présent, mais son rôle n’est pas connu pour le moment.
Le scénario est écrit par Aaron Sorkin, qui était déjà à l’écriture du premier film. Mais il y a une particularité cette fois-ci : il sera également le réalisateur. David Fincher ne va donc pas rempiler. Le tournage doit débuter le mois prochain.
Décrit comme un « pendant » de The Social Network, ce nouveau film se concentre sur les événements qui se déroulent près de deux décennies après que Mark Zuckerberg et une troupe de pionniers de la technologie ont inventé ce qui allait devenir Facebook. The Social Reckoning raconte l’histoire vraie de Frances Haugen, une jeune ingénieure de Facebook qui fait appel à Jeff Horwitz, un journaliste du Wall Street Journal, pour se lancer dans une aventure périlleuse qui aboutira à la révélation des secrets les mieux gardés du réseau social.
