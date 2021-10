La lanceuse d’alerte Frances Haugen affirme que Facebook encourage les discours de haine pour le profit

C’est peut-être la prochaine grosse affaire que Facebook devra « gérer » après le scandale Cambridge Analytica. La lanceuse d’alerte Frances Haugen, ex-chef de produit chez Facebook affectée au groupe d’intégrité civique, a dévoilé les coulisses du géant des réseaux sociaux lors de l’émission 60 Minutes du journaliste Scott Pelley. Et il y a de sacrés araignées dans le placard.

Frances Haugen, ex-cadre de Facebook, alerte sur l’objectif réel des algorithmes de Facebook

Histoire de replacer dans le contexte, Frances Haugen est aussi la personne qui avait envoyé au Wall Street Journal un énorme cache de données concernant Facebook. Cette fois donc, la lanceuse d’alerte se montre à visage et à nom découvert pour fournir de nouvelles révélations plus que critiques. Haugen attaque bille en tête et affirme que « Facebook paye ses profits avec notre sécurité ». Plus généralement, l’ex cadre de Facebook estime que lorsqu’elle était en poste, « il y avait un conflit… entre ce qui était bon pour le public, et ce qui était bon pour Facebook ». Ces tensions sont palpables dans d’autres sociétés selon Haugen – qui sait ce dont elle parle puisqu’elle a déjà travaillé pour Google – mais ces tiraillements seraient « substantiellement bien pires » chez Facebook.

La source de tous ces maux ? Selon la lanceuse d’alerte, il s’agirait d’un algorithme mis en place en 2018, un algorithme qui privilégierait des formes d’engagement basés principalement sur la peur et la haine. « Il est plus facile d’inspirer de la colère aux gens que d’autres émotions » insiste Frances Haugen. Des documents internes chez Facebook noteraient ainsi que « La Désinformation, la Toxicité, et les contenus violents sont exceptionnellement prévalents dans les repartages ». L’algorithme principal de Facebook favoriserait donc ce type de contenu, ce qui n’empêchait pas Zuckerberg de déclarer il y a peu, au moment de la mise à jour dudit algorithme : « Nous nous sentons en responsabilité de nous assurer que nos services ne sont pas seulement amusants à utiliser, mais également bons pour le bien-être des gens ».

Quelques heures avant l’interview de France Haugen, Nick Clegg, le vice President des affaires globales chez Facebook, avait lancé un tir de barrage : « Je pense que cela rassure les gens de supposer qu’il doit y avoir une explication technologique ou technique aux problèmes de polarisation politique aux États-Unis. » Le feu brûlerait-il dans la maison Facebook ?