The Social Network aura une suite réalisée par Aaron Sorkin, le scénariste du film de 2010

C’était dans l’air : Sony prépare bien une suite au film The Social Network. Intitulée The Social Network Part II, cette nouvelle production ne sera cette fois pas réalisée par David Fincher : le scénariste du film original, Aaron Sorkin, reprendra du service en tant que scénariste et réalisateur. Ce dernier produira également le film aux côtés de Todd Black, Peter Rice et Stuart Besser. Aucun calendrier de production ni casting n’a encore été annoncé, mais le projet est officiellement lancé si l’on en croit les bonnes sources de Deadline.

Alors que le premier film était basé sur le livre The Accidental Billionaires de Ben Mezrich, cette suite s’inspirera de la série d’articles The Facebook Files publiée par le Wall Street Journal, articles qui explorent les multiples impacts négatifs de Facebook (aujourd’hui Meta) sur la société. Aaron Sorkin avait déjà évoqué son intérêt pour un second film abordant le rôle du réseau social dans la montée des tensions ayant mené à l’attaque du Capitole le 6 janvier 2021. Sony semble désormais prêt à concrétiser cette idée ambitieuse et aujourd’hui d’autant plus pertinente que Facebook n’a cessé de gagner en pouvoir et en controverses depuis la sortie du film de 2010.