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Musk : première bande-annonce pour le documentaire d’Alex Gibney sur Elon Musk

2 min.
25 Sep. 2026 • 11:15
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Il faudra sans doute prévoir une soirée entière. Bleecker Street vient de dévoiler la bande-annonce de Musk, l’imposant documentaire qu’Alex Gibney consacre à Elon Musk. Présenté début septembre à la Mostra de Venise, le film affiche une durée de 232 minutes dans sa version festival, soit près de quatre heures, un entracte étant même prévu lors de certaines projections !

Alex Gibney s’attaque au parcours d’Elon Musk

Le cinéaste oscarisé derrière Enron: The Smartest Guys in the Room, Going Clear ou encore The Inventor retrace l’ascension de l’entrepreneur à travers Tesla, SpaceX, Twitter devenu X et ses autres activités. Le documentaire revient notamment sur les promesses répétées autour de la conduite autonome de Tesla et sur plusieurs controverses entourant le constructeur.

Le film aborde également le virage politique du milliardaire, son soutien à Donald Trump durant la campagne de 2024 et son passage au DOGE. Ces épisodes sont présentés à travers des archives et de nombreux témoignages, Elon Musk ayant refusé de participer au documentaire. Au vu des premières réactions (certaines étant affichées dans le trailer), ce documentaire appuierait surtout les échecs de Musk, ses déclarations tonitruantes parfois jamais suivies d’effets, son virage politique vers l’extrême droite américaine, en d’autres termes sur la face « sombre » du personnage.

Elon Musk attaque déjà le documentaire

Cette tonalité d’ensemble ne plait guère au principal intéressé. Sur X, Elon Musk a qualifié le film de « charge à sens unique » et affirmé qu’il commettait « le péché fatal d’être ennuyeux pendant quatre heures ». L’avocat de Musk a également évoqué une possible procédure en diffamation. Il n’est cependant pas établi que Musk ait vu le documentaire dans son intégralité.

Musk sortira dans une sélection de salles américaines le 9 octobre 2026, avant un déploiement national le 16 octobre. HBO prévoit ensuite de le diffuser en 2027. Avec cette fresque XXL, Alex Gibney entend moins dresser une biographie classique qu’examiner l’influence économique, technologique et politique acquise par l’une des personnalités les plus exposées de la Silicon Valley.

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