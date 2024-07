Elon Musk soutient officiellement la campagne de Donald Trump après la tentative d’assassinat

Les points « idéologiques » de rapprochement étaient déjà légion, mais cette fois il n’y aura plus de doutes possibles. Dans la foulée de la tentative d’assassinat de l’ex-président américain Donald Trump, l’entrepreneur multifacettes (X, xAI, SpaceX, Tesla) Elon Musk a déclaré qu’il soutenait officiellement la campagne présidentielle du leader populiste. « Je soutiens pleinement le président Trump et je lui souhaite une guérison rapide », a déclaré le milliardaire sur son compte X. Ces propos sont accompagnés d’une vidéo montrant Donald Trump portant la main à son oreille ensanglantée alors que le son des balles crépite.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF

— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024