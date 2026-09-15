Yamaha B200A : une barre de son Dolby Atmos compacte pensée pour les petits espaces

Yamaha enrichit sa gamme audio avec la B200A, une nouvelle barre de son qui cherche moins à multiplier les fonctions qu’à simplifier l’accès au Dolby Atmos. Avec seulement 59,7 cm de largeur pour environ 6,4 cm de hauteur, le modèle vise autant le téléviseur d’un petit salon qu’un écran de PC utilisé pour le jeu vidéo. Une fixation murale est également prévue pour libérer complètement le meuble.

Du Dolby Atmos dans un format réduit

Malgré son encombrement limité, Yamaha annonce un « son immersif 3D » grâce au Dolby Atmos. La B200A s’appuie sur deux haut-parleurs principaux associés à un caisson de basses directement intégré au châssis. Une fonction Bass Extender permet d’accentuer les fréquences graves lorsque le contenu s’y prête.

La marque propose également quatre profils d’écoute prédéfinis afin d’adapter rapidement le rendu aux films, à la musique ou au jeu. La technologie Clear Voice se charge pour sa part de renforcer les dialogues lorsqu’ils risquent d’être masqués par une bande-son chargée. Cette approche rappelle le principe de la barre Dolby Atmos compacte de Sony destinée elle aussi aux espaces réduits, où le traitement numérique compense en partie l’absence d’un système multicanal complet.

Une connectique volontairement simple

Yamaha reste minimaliste sur les branchements : un port HDMI constitue la connexion principale, accompagné d’une entrée audio 3,5 mm. Le Bluetooth permet par ailleurs d’utiliser la B200A comme enceinte pour un smartphone ou une tablette.

Cette barre de son tranche en tout cas avec les solutions home cinéma plus ambitieuses, comme les systèmes Dolby Atmos FlexConnect multipliant enceintes et canaux. Ici, Yamaha privilégie clairement la simplicité, le faible encombrement et un tarif contenu. La B200A sera commercialisée en novembre aux États-Unis pour 250 dollars (espérons un tarif similaire pour l’Europe).