TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel Yamaha B200A : une barre de son Dolby Atmos compacte pensée pour les petits espaces
Matériel

Yamaha B200A : une barre de son Dolby Atmos compacte pensée pour les petits espaces

2 min.
15 Sep. 2026 • 18:00
0

Yamaha enrichit sa gamme audio avec la B200A, une nouvelle barre de son qui cherche moins à multiplier les fonctions qu’à simplifier l’accès au Dolby Atmos. Avec seulement 59,7 cm de largeur pour environ 6,4 cm de hauteur, le modèle vise autant le téléviseur d’un petit salon qu’un écran de PC utilisé pour le jeu vidéo. Une fixation murale est également prévue pour libérer complètement le meuble.

Du Dolby Atmos dans un format réduit

Malgré son encombrement limité, Yamaha annonce un « son immersif 3D » grâce au Dolby Atmos. La B200A s’appuie sur deux haut-parleurs principaux associés à un caisson de basses directement intégré au châssis. Une fonction Bass Extender permet d’accentuer les fréquences graves lorsque le contenu s’y prête.

Yamaha B200A barre de son

La marque propose également quatre profils d’écoute prédéfinis afin d’adapter rapidement le rendu aux films, à la musique ou au jeu. La technologie Clear Voice se charge pour sa part de renforcer les dialogues lorsqu’ils risquent d’être masqués par une bande-son chargée. Cette approche rappelle le principe de la barre Dolby Atmos compacte de Sony destinée elle aussi aux espaces réduits, où le traitement numérique compense en partie l’absence d’un système multicanal complet.

Une connectique volontairement simple

Yamaha reste minimaliste sur les branchements : un port HDMI constitue la connexion principale, accompagné d’une entrée audio 3,5 mm. Le Bluetooth permet par ailleurs d’utiliser la B200A comme enceinte pour un smartphone ou une tablette.

Cette barre de son tranche en tout cas avec les solutions home cinéma plus ambitieuses, comme les systèmes Dolby Atmos FlexConnect multipliant enceintes et canaux. Ici, Yamaha privilégie clairement la simplicité, le faible encombrement et un tarif contenu. La B200A sera commercialisée en novembre aux États-Unis pour 250 dollars (espérons un tarif similaire pour l’Europe).

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

LG Sound Suite Dolby Atmos FlexConnect H7 Matériel

LG dévoile la première barre de son Dolby Atmos FlexConnect

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Messages Detection Arnaque

Android ajoute la détection d’arnaques par message en France

15 Sep. 2026 • 22:50
0 Logiciels

Google étend la détection des arnaques par message aux utilisateurs de smartphones Pixel en France. La fonction analyse les notifications de...

ChatGPT Gemini Claude Logos

OpenAI travaille avec Anthropic et Google pour la sûreté de l’IA

15 Sep. 2026 • 21:01
0 Internet

OpenAI travaille depuis plusieurs semaines avec Anthropic et Google DeepMind sur une structure commune dédiée aux risques de...

Meta One Abonnement

Meta One : Meta lance un abonnement pour Facebook, Instagram, WhatsApp et l’IA

15 Sep. 2026 • 19:34
1 Internet

Meta lance Meta One, une nouvelle gamme d’abonnements qui regroupe des fonctionnalités supplémentaires pour Facebook, Instagram,...

mediatek-dimensity-9600-pro

Dimensity 9600 Pro : MediaTek dévoile sa puce 2 nm avec LPDDR6, UFS 5.0 et IA renforcée

15 Sep. 2026 • 18:30
0 Mobiles / Tablettes

MediaTek ouvre un nouveau chapitre pour ses puces mobiles haut de gamme avec le Dimensity 9600 Pro. Gravé en 2 nm par TSMC, ce SoC vise les futurs...

camion autonome lidl

Einride et Lidl lancent un camion autonome sans cabine sur route publique

15 Sep. 2026 • 17:22
0 Energie

Einride et Lidl font désormais circuler un camion autonome sans cabine, conducteur ni opérateur de sécurité à bord sur...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Le dernier iMac Intel devient un produit ancien pour Apple

Le dernier iMac Intel devient un produit ancien pour Apple

15 Sep. 2026 • 22:12

image de l'article Benchmarks M5 Ultra : c’est la puce Apple la plus puissante

Benchmarks M5 Ultra : c’est la puce Apple la plus puissante

15 Sep. 2026 • 20:31

image de l'article iPhone Duo : les difficultés de la charnière vont jouer sur la production

iPhone Duo : les difficultés de la charnière vont jouer sur la production

15 Sep. 2026 • 20:07

image de l'article Apple M6 : les benchmarks dévoilent la puissance

Apple M6 : les benchmarks dévoilent la puissance

15 Sep. 2026 • 19:04

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site