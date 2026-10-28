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iAddict pour Mac : les articles lus, favoris et « À lire plus tard » se synchronisent avec l’iPhone et l’iPad

4 min.
28 Oct. 2026 • 16:51
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Notre application iAddict pour Mac (lien Mac App Store – Gratuit) reçoit une nouvelle mise à jour qui devrait intéresser ceux qui suivent régulièrement l’actualité de KultureGeek sur plusieurs appareils. Désormais, les articles lus et non lus, les favoris et la liste « À lire plus tard » se synchronisent avec l’application iOS (Lien App Store – Gratuit). Une nouveauté qui permet de retrouver ses articles sur Mac, iPhone et iPad sans avoir à gérer séparément ses listes de lecture.

IAddict Mac Favoris

Retrouvez vos articles lus et favoris sur tous vos appareils

Avec cette mise à jour, iAddict pour Mac franchit une nouvelle étape dans son intégration avec l’application mobile. Jusqu’ici, la lecture d’un article sur Mac n’était pas répercutée sur iPhone ou iPad. Il était donc possible de retrouver des actualités déjà consultées parmi les articles non lus de son téléphone.

Les statuts de lecture sont maintenant synchronisés entre les appareils. Un article lu sur votre Mac sera également considéré comme lu sur votre iPhone, et inversement. Le même principe s’applique aux articles que vous marquez volontairement comme non lus.

Les favoris profitent eux aussi de cette synchronisation. Vous repérez une actualité intéressante sur KultureGeek depuis votre ordinateur ? Ajoutez-la à vos favoris et retrouvez-la directement dans l’application iOS. Plus besoin de conserver des listes différentes selon l’appareil utilisé.

Iaddict Mac 3.2.2

La liste « À lire plus tard » devient accessible partout

Autre amélioration appréciable : la synchronisation des articles enregistrés dans « À lire plus tard ». Cette fonctionnalité permet de mettre de côté une actualité sans nécessairement la consulter immédiatement.

L’intérêt est particulièrement évident lorsque l’on passe régulièrement de son ordinateur à son smartphone. Vous pouvez, par exemple, repérer un dossier consacré aux nouvelles technologies sur votre Mac pendant la journée, l’ajouter à votre liste et le retrouver sur votre iPhone le soir pour prendre le temps de le lire.

Cette évolution complète les fonctionnalités de favoris et de lecture différée introduites sur Mac en juin dernier. L’application mobile disposait déjà de la synchronisation iCloud, mais il manquait jusqu’à présent cette continuité avec macOS.

iAddict réunit les actualités de KultureGeek et d’iPhoneAddict

Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, iAddict pour Mac est une application gratuite accessible depuis la barre des menus de macOS. Elle permet de consulter les dernières publications de KultureGeek et d’iPhoneAddict, de recevoir des notifications lorsqu’un nouvel article est publié et de suivre l’actualité high-tech sans avoir à garder un navigateur ouvert en permanence.

L’application intègre également notre comparateur de prix high-tech, ainsi que les promotions sur les produits technologiques et les applications du Mac App Store.

Sur iPhone et iPad, iAddict est récemment passée à la version 6, avec une interface entièrement modernisée, la lecture audio des articles et l’intégration du comparateur KultureGeek. Ce dernier permet notamment de rechercher des produits, de consulter leur historique de prix et de créer des alertes en cas de baisse de tarif.

La nouvelle synchronisation rapproche ainsi les deux applications, tout en conservant une interface adaptée à chaque appareil.

iAddict pour Mac est disponible gratuitement sur le Mac App Store. La synchronisation est arrivée avec la version 3.3.1, suivie d’une mise à jour 3.3.2 apportant des correctifs.

N’hésitez pas à nous faire part de vos impressions et de vos suggestions dans les commentaires. Vos retours nous aident à améliorer les applications et à préparer leurs prochaines évolutions.

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