Notre app iAddict pour iPhone/iPad passe la sixième :comparateur de prix, Liquid Glass et lecture audio

Les lecteurs de KultureGeek peuvent depuis longtemps retrouver nos actualités directement dans l’application iAddict sur iPhone et iPad. Après plusieurs mois de travail, celle-ci passe aujourd’hui à la version 6 avec une importante refonte, de nouvelles fonctions de lecture et surtout l’arrivée de notre comparateur de prix consacré au high-tech et à l’électroménager.

iAddict 6 est disponible gratuitement sur l’App Store.

Le comparateur KultureGeek directement dans l’application

C’est sans doute la nouveauté la plus intéressante pour les lecteurs de KultureGeek. Notre comparateur de prix est désormais directement accessible depuis un nouvel onglet Comparer dans iAddict.

Le service référence aujourd’hui plus de 130 000 produits high-tech et électroménagers et regroupe les offres d’une cinquantaine de boutiques partenaires. Smartphones, téléviseurs, ordinateurs, objets connectés, composants, aspirateurs robots ou encore appareils électroménagers : la recherche permet de retrouver rapidement un produit et de comparer les différents tarifs proposés.

Chaque produit dispose de sa propre fiche avec ses caractéristiques, ses images, les offres actuellement disponibles et un historique de prix. Ce dernier permet notamment de vérifier si une réduction affichée par une boutique correspond réellement à un bon prix ou si le produit a déjà été proposé moins cher auparavant.

Les références peuvent également être placées en favoris pour les retrouver plus facilement.

Scanner un produit directement dans un magasin

iAddict 6 ajoute une fonction particulièrement pratique lorsqu’on se trouve devant un produit en rayon : le scanner de codes-barres.

Il suffit d’utiliser l’appareil photo de l’iPhone pour scanner le code-barres d’un produit. L’application recherche alors automatiquement la référence dans le comparateur afin de consulter les offres disponibles et de comparer le prix affiché en magasin avec ceux proposés en ligne.

Pour ceux qui ne souhaitent pas acheter immédiatement, des alertes de prix peuvent être créées avec un montant cible. La notification peut être reçue par push ou par e-mail lorsque le tarif souhaité est atteint.

Une alerte de retour en stock est également disponible pour les références temporairement indisponibles.

Nos guides d’achat KultureGeek sont eux aussi accessibles depuis cet espace afin de retrouver nos sélections de produits en fonction d’un usage ou d’un budget.

L’interface a par ailleurs été adaptée à l’iPad, où la surface d’affichage supplémentaire permet de consulter plus confortablement les résultats et les fiches produits.

Liquid Glass et une interface modernisée

Cette version 6 ne se limite pas au comparateur. L’interface de l’application a été largement revue et adopte Liquid Glass avec iOS 26 et iPadOS 26.

Les cartes, la navigation, les champs de recherche et plusieurs autres éléments utilisent désormais les effets de transparence et de profondeur introduits par Apple. Le menu principal se rétracte également lors du défilement afin de laisser davantage de place au contenu.

L’application conserve néanmoins son fonctionnement habituel : il est toujours possible de basculer entre les actualités d’iPhoneAddict et celles de KultureGeek, mais aussi d’accéder aux bons plans et au suivi des événements Apple.

La personnalisation progresse également. Les membres Premium peuvent choisir un fond différent pour le mode clair et le mode sombre. L’application peut suivre automatiquement le réglage d’iOS et changer de fond lorsque le système passe du mode jour au mode nuit.

La navigation verticale fait son retour

Autre changement visible pour ceux qui utilisent déjà l’application : la façon de passer d’un article à l’autre.

Avec iAddict v5, cette navigation était devenue horizontale. La version 6 revient au défilement vertical qui existait dans iAddict v4.

Lorsqu’on arrive au début ou à la fin d’un article, il suffit ainsi de poursuivre le geste vertical pour ouvrir le contenu précédent ou suivant. Plus besoin de revenir à la liste principale pour enchaîner les actualités.

Les articles de KultureGeek peuvent être écoutés

iAddict 6 inaugure également la lecture audio des articles. Les contenus de KultureGeek comme ceux d’iPhoneAddict peuvent ainsi être écoutés directement depuis l’application.

La fonction peut être utile lorsque l’on souhaite suivre l’actualité pendant un déplacement ou tout simplement sans garder les yeux sur son écran. Elle n’est pas encore parfaite, mais faisait partie des fonctions régulièrement demandées par nos lecteurs depuis plusieurs années.

Comptes, commentaires et tags favoris

La gestion des commentaires a elle aussi évolué. Il est maintenant possible de créer un compte et de se connecter directement depuis l’application.

Créer un compte n’est toutefois pas obligatoire pour commenter. Nous le recommandons néanmoins, plusieurs fonctions supplémentaires liées aux comptes étant prévues à l’avenir.

Les utilisateurs connectés disposent déjà de quelques avantages, notamment la possibilité de modifier un commentaire pendant les deux minutes suivant sa publication. La présentation des réponses a également été améliorée.

Les membres Premium peuvent de leur côté suivre leurs tags favoris. Un lecteur intéressé par Android, Nvidia, Tesla, Nintendo ou n’importe quel autre sujet couvert par KultureGeek peut ainsi retrouver plus facilement les articles associés.

Performances, stabilité et correctifs

Le passage à iAddict 6 a enfin été l’occasion d’effectuer plusieurs changements moins visibles. Les performances et la stabilité de l’application ont été optimisées, tandis que différents bugs ont été corrigés.

Cela concerne notamment certains problèmes d’affichage des contenus et des vidéos YouTube, mais aussi plusieurs ajustements de navigation et de fonctionnement général.

iAddict 6 nécessite iOS 17 ou iPadOS 17 au minimum. Liquid Glass est disponible à partir d’iOS 26 et d’iPadOS 26.

Et si vous appréciez KultureGeek et souhaitez soutenir une équipe indépendante tout en nous aidant à continuer de développer l’application et le site, l’abonnement Premium revient à environ la moitié d’un litre d’essence par mois 😉.

Télécharger iAddict 6 gratuitement sur l’App Store