Skyrim accueille KALLAX Storageborn, l’improbable mod IKEA dédié au rangement

IKEA poursuit son rapprochement avec l’univers du jeu vidéo d’une manière pour le moins inattendue. La marque suédoise met cette fois son célèbre meuble KALLAX au cœur d’un mod pour The Elder Scrolls V: Skyrim. Baptisé KALLAX Storageborn, ce contenu détourne avec humour l’un des mécanismes les plus familiers du RPG de Bethesda : l’accumulation compulsive d’armes, d’armures et d’objets rarement utilisés.

Quand le mobilier IKEA devient un personnage de Skyrim

Plutôt que de simplement ajouter un coffre supplémentaire, le mod imagine KALLAX comme une créature consciente capable de suivre le joueur au cours de ses aventures. Sa fonction reste cependant fidèle à sa vocation commerciale : offrir suffisamment d’espace pour éviter de sacrifier son butin lorsque l’inventaire devient trop lourd.

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L’idée fonctionne particulièrement bien avec Skyrim, un jeu toujours très actif près de quinze ans après son lancement et dont la longévité repose largement sur les créations de sa communauté. L’expérience est renforcée par la voix très reconnaissable de Matt Berry, chargé d’incarner ce surprenant compagnon mobilier.

Clé Allen, boulettes suédoises et nouveaux donjons

Le projet ne se contente pas d’introduire une étagère ambulante. Il comprend également de nouveaux équipements, des armes et des environnements supplémentaires. IKEA multiplie volontairement les références à son identité, notamment avec l’Allenblade inspirée de la fameuse clé de montage et un casque évoquant les incontournables boulettes suédoises de ses restaurants.

Cette opération intervient quelques semaines après la présentation de la gamme de mobilier gaming YXSTABY conçue avec Xbox. IKEA semble donc vouloir dépasser le simple marché du bureau ou du fauteuil pour devenir une marque familière auprès des joueurs.

En attendant The Elder Scrolls VI, KALLAX Storageborn illustre une nouvelle fois l’étonnante capacité de Skyrim à accueillir aussi bien des créations ambitieuses que des opérations marketing totalement décalées.