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Wikipédia en français interdit désormais l’IA générative pour rédiger des articles

3 min.
14 Sep. 2026 • 22:38
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Wikipédia en français interdit désormais à ses contributeurs d’utiliser l’intelligence artificielle générative pour rédiger des articles. La communauté francophone a approuvé cette évolution à 92 % lors d’un sondage auquel 113 personnes ont participé, clos aujourd’hui.

Wikipedia Logo

Pas d’IA générative sur Wikipédia en français

Jusqu’ici, Wikipédia n’interdisait pas formellement l’usage des outils IA. En mai 2025, un premier sondage avait conduit la communauté à « vivement déconseiller » leur utilisation, tout en laissant une marge de manœuvre aux contributeurs qui pouvaient notamment s’en servir comme aide à l’écriture. Après plus d’un an de recul, les Wikipédiens ont choisi de durcir leur position.

La communauté pointe surtout les difficultés liées à la fiabilité des contenus produits avec ces outils. Les articles concernés ont conduit « quasi-systématiquement à contrevenir aux principes fondateurs et règles de Wikipédia, en particulier la vérifiabilité du contenu », comme l’indiquent les contributeurs sur la page dédiée. Ils citent parmi les problèmes récurrents les fausses informations, les sources inventées et le plagiat.

L’apparence crédible des textes générés complique encore leur détection. Toujours selon la page consacrée à la décision, ces contributions peuvent présenter une qualité faible tout en donnant une impression de sérieux, ce qui oblige ensuite les bénévoles à vérifier, corriger ou supprimer les passages concernés. Leur production rapide, voire à la chaîne, augmente également la charge de travail imposée à la communauté.

Des exceptions pour certains usages

L’interdiction ne concerne pas tous les usages de l’IA générative sur Wikipédia en français. Les contributeurs expérimentés peuvent notamment continuer à utiliser ces outils pour certaines corrections de forme ou pour résumer une source qu’ils ont déjà lue, à condition de conserver la maîtrise et la vérification du contenu.

La communauté va également plus loin en interdisant l’utilisation de l’IA générative dans les discussions entre contributeurs. Un tel usage constitue désormais une violation des règles de savoir-vivre de Wikipédia. La décision encadre ainsi à la fois la production des contenus encyclopédiques et les échanges qui permettent aux bénévoles de les construire collectivement.

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