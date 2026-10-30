Disney+ rétablit le HDR en France, mais il y a des incompatibilités

Après le retour progressif de la 4K en août, Disney+ remet enfin le HDR (HDR10) à disposition des abonnés français. La plateforme de streaming utilise toutefois le codec VP9 Profile 2 (VP9-2), bien moins universel que le HEVC. Résultat : certains téléviseurs et boîtiers multimédia ne sont pas compatibles.

Le VP9 Profile 2 remplace le HEVC pour le HDR sur Disney+

Cette fois encore, Disney+ contourne le litige de brevets qui l’oppose à InterDigital en changeant de technologie de compression vidéo. Mais le choix du VP9 Profile 2 pose un nouveau problème : tous les appareils ne savent pas le décoder.

À l’origine de ces restrictions, un conflit de brevets autour du codec HEVC (H.265). Après une décision de justice ayant limité son utilisation, Disney+ a dû trouver une autre solution pour continuer à diffuser ses contenus en 4K dans plusieurs pays européens. En août, la plateforme avait ainsi commencé à réencoder son catalogue en VP9, ce qui avait permis de rétablir la 4K sur les appareils compatibles. Le HDR était cependant toujours absent, les contenus 4K étaient seulement en SDR.

Le codec VP9 classique ne permet pas de diffuser du HDR dans les conditions attendues. Disney utilise donc désormais le VP9 Profile 2, une variante capable de gérer une profondeur de couleur de 10 bits. Elle permet de proposer à nouveau des flux HDR sans revenir au HEVC. Selon les informations communiquées à FlatpanelsHD par Disney, les titres précédemment disponibles en 4K HEVC ont été réencodés en VP9, tandis que les contenus HDR disposent désormais d’une version adaptée au VP9-2.

Une compatibilité beaucoup plus limitée

Le changement de codec a une conséquence directe pour les abonnés : la prise en charge du VP9-2 est loin d’être aussi répandue que celle du HEVC. Le HDR revient notamment sur des appareils Android TV et Google TV récents, parmi lesquels certains téléviseurs Philips, Sony et TCL. Les Fire TV d’Amazon sont également concernées, tout comme les téléviseurs Hisense sous Vidaa commercialisés depuis 2019 et les téléviseurs LG sous webOS depuis 2020. Les casques Meta Quest 3 et 3S figurent aussi parmi les appareils compatibles recensés.

À l’inverse, les Apple TV 4K et Nvidia Shield ne profitent actuellement ni du retour de la 4K ni de celui du HDR sur Disney+. Les téléviseurs Samsung sous Tizen et Panasonic sous MyHomeScreen sont également laissés de côté. Les plateformes Titan OS et TiVo OS, ainsi que les consoles de jeu, ne figurent pas non plus dans la liste des appareils compatibles.

Le cas des appareils Apple est particulier. Si certaines puces savent décoder le VP9, l’accès à cette prise en charge est limité dans l’écosystème logiciel du fabricant d’iPhone, ce qui empêche actuellement l’application Disney+ d’exploiter le codec sur l’Apple TV. Les abonnés équipés de l’Apple TV peuvent donc rester limités à une image en 1080p, même avec un abonnement Premium et un téléviseur compatible 4K HDR.

Le Dolby Vision reste absent et le litige continue

Ce retour du HDR ne signifie pas que Disney+ a retrouvé toutes les fonctions de son offre Premium. Le Dolby Vision et la 3D restent indisponibles dans les pays concernés. Le rétablissement porte sur le HDR10, un format HDR plus largement pris en charge, mais qui ne remplace pas les formats avancés proposés auparavant sur certains contenus.

Autre difficulté : InterDigital a également étendu son offensive juridique au VP9. L’entreprise estime que cette technologie de remplacement enfreint elle aussi certains de ses brevets. Une procédure accélérée est engagée et une audience est prévue en décembre. Disney prévient donc que la 4K et le HDR pourraient de nouveau disparaître si le contentieux évolue défavorablement.

Pour les abonnés français de Disney+, le rétablissement du HDR constitue une amélioration, mais très inégale selon le matériel utilisé. Deux clients Premium payant le même tarif peuvent ainsi bénéficier de niveaux de qualité d’image différents. Et tant que le litige avec InterDigital ne sera pas réglé, la plateforme de streaming devra continuer à composer avec des solutions techniques dont la compatibilité reste limitée.