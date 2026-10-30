TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 30 octobre
Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 30 octobre

9 min.
30 Oct. 2026 • 17:04
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • HOT! Pack console Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe à 179,99€ au lieu de 199€ sur @Carrefour
  • [Adhérents] TV 65″ LG OLED65C6 – OLED Evo, 4K, 165Hz, HDR10, Dolby Vision, VRR/ALLM (+150€ fidélité via l’application, via ODR de 200€) à 1375,62€ au lieu de 1899€ sur @Fnac avec le code APFNAC
  • Montre Connectée Google Pixel Watch 4 – Bluetooth, 45mm, Beige à 249€ au lieu de 350€ sur @Boulanger
  • Console Nintendo Switch 2 + 110€ à 180€ de carte cadeau (via reprise de votre Nintendo Switch) à 449,99€ sur @Cultura
  • Aspirateur sans fil Dyson V12 Detect Slim Absolute (339,47€ pour les Clients Ulyss) à 379,17€ sur @Dyson avec le code ATOLLS10
  • Boitier PC Cooler Master MasterFrame 360 Stage LCD à 149,90€ au lieu de 219,90€ sur @Alternate
  • TV 85″ TCL 85C69K Pro – 2026, QD-Mini LED, 144 Hz, FreeSync Premium Pro, Son Onkyo 2.1, Google TV (via ODR de 100€) à 1099€ au lieu de 1450€ sur @Darty
  • Processeur AMD Ryzen 7 5700X – 8 cœurs, 16 threads, boost 4.6GHz, 32Mo L3, AM4, sans ventirad à 116,10€ sur @AliExpress avec le code 11FR24
  • HOT! Mini PC Apple Mac mini M6 – 16 Go RAM, 256 Go SSD, GPU 12 coeurs, macOS 27 Golden Gate à 949€ au lieu de 1019€ sur @Cdiscount
  • Enceinte JBL Partybox Club 120 – Noir à 249,99€ au lieu de 339,99€ sur @Boulanger
  • PC Portable 15,6 » Msi Gaming Cyborg 15 Max C2WG-001FRNN – FHD IPS 144 Hz, Intel Core 7 240H, RTX 5070 (100W), 16 Go RAM, 512 Go SSD, Win11 à 1249,99€ au lieu de 1599,99€ sur @Darty avec le code INFO100
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G – 8/256Go, 6.83″, AMOLED 120Hz, 200MP, 6580mAh, 45W (183.73€ via Paypal) à 203,73€ sur @AliExpress avec le code 11FR40

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v6 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • HOT! Smartphone BlackView Wave 7c 64Go (16Go de Ram, 5000mAH, 6,56″, Android 16) à 129,99€ sur @Amazon
  • Smartphone Google Pixel 11 Pro 256 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement à 7€/mois (via Bonus de reprise 150€ et ODR Google 150€) à 689,90€ au lieu de 1199€ sur @Bouygues Telecom
  • Smartphone Google Pixel 11 Pro XL 512 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement 24 mois (via bonus reprise 150€ et ODR Google 200€) à 621,90€ sur @Bouygues Telecom
  • Pack Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go + écouteurs Galaxy Buds4 Pro à 1299€ sur @Boulanger, soit 1069€ via 200€ de bonus reprise
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 8 + 256 Go, bleu à 289€ sur @Amazon (vendeur tiers, expédié par Amazon)

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Xbox Series S – (via retrait dans 20 magasins uniquement) à 299€ sur @E.Leclerc

➡️ Jeux :

  • HOT! The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sur Nintendo Switch à 36,57€ sur @JoyBuy
  • [Précommande] Stellar Blade – Complete Edition sur Nintendo Switch 2 à 42€ sur @E.Leclerc
  • The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition sur PS5 à 29,99€ sur @Micromania
  • The Outer Worlds 2 sur PS5 ou Xbox Series X à 17,99€ sur @Cdiscount
  • [Précommande] Minecraft sur Nintendo Switch 2 (comprend Super Mario Pack Spécial Mash-Up) à 22,99€ au lieu de 28,58€ sur @Amazon
  • [Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Cultura
  • Assassin’s Creed Shadows Limited Edition sur PS5 à 24,99€ au lieu de 32,63€ sur @Amazon
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Auchan
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,49€ sur @E.Leclerc
  • [Porteur Mégacarte] Offre de reprise Boosté pour la Console de jeu Nintendo Switch 2 Édition The Legend of Zelda à 289,99€ sur @Micromania
  • HOT! [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 (Code dans la boîte) + JBL Quantum 100P offert à 79,99€ sur @JoyBuy
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 – avec Porte-Clés & Sous-Bock (+10€ Fidélité pour les Adhérents) à 59,99€ sur @Fnac
  • Batman Arkham Trilogy sur Nintendo Switch 1|2 à 24,99€ sur @E.Leclerc

➡️ Accessoires Consoles / périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

  • NAS UGREEN DH2300 + batterie US2000 – 2 baies, 4Go RAM, HDMI 4K, NFC, 1GbE, UPS 6000mAh à 235,58€ au lieu de 275€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

  • Ordinateur Portable 16″ Apple MacBook Pro Portable avec M5 Max, CPU 18 Cœurs et GPU 32 cœurs à 3999€ au lieu de 4515,30€ sur @Amazon
  • PC Fixe CyberPowerPC – Intel Ultra 5 225F, RTX 5060 Ti, RAM 16 Go DDR5, SSD 1 To, Windows 11 à 999,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Blackview MP20 Mini PC AMD Ryzen 3 3300U 3,5GHz, 16 Go DDR4, 512 Go SSD à 264,99€ au lieu de 368,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

  • Carte graphique ASRock RX 9070 Challenger 16 Go à 669,99€ sur @JoyBuy avec le code LV6P0u
  • Processeur AMD Ryzen 7 5700X – 8 cœurs, 16 threads, 3,4 GHz de base, 4,6GHz en boost, TDP de 65W, socket AM4 à 128,41€ sur @AliExpress avec le code WOFR13

➡️ Écrans PC :

  • HOT! Écran PC 32″ TCL 32G64 – QD-Mini LED, QHD, 180Hz, 1ms, FreeSync/G-Sync à 299€ au lieu de 399€ sur @Son-vidéo
  • Blackview DCM6 Triple Ecran Pc Portable Ultra-Fin,14 « FHD 1080P IPS Moniteur pour Ordinateur Portable Certifié à 269,99€ sur @Amazon
  • Ecran PC 27″ HKC G27H2DPro – QHD, 200Hz, Dalle IPS, 1ms à 108,79€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Lumix S9 Plein Format + Objectif Lumix 18-40mm F4.5-6.3 – Noir + Garantie 5 ans (Via ODR de 200€) à 999,99€ au lieu de 1499,99€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

LiveWire 2018. Spain

LiveWire : la marque électrique de Harley-Davidson doute de sa capacité à survivre

30 Oct. 2026 • 16:45
0 Energie

La division électrique de Harley-Davidson traverse une zone de fortes turbulences. LiveWire reconnaît désormais l’existence...

death-stranding-isolations

Death Stranding Isolations : premier trailer pour l’animé de Kojima

30 Oct. 2026 • 15:30
0 Geekeries

Kojima Productions offre un premier aperçu de Death Stranding Isolations, la série animée tirée de l’univers...

Reseaux Sociaux Logos Icones

L’Europe freine l’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs

30 Oct. 2026 • 14:10
0 Internet

La Commission européenne demande aux États membres de mettre en pause pendant 12 mois les projets de loi nationaux qui se superposeraient...

VRChat

VRChat refuse les labels IA malgré une demande massive de ses utilisateurs

30 Oct. 2026 • 13:38
0 Internet

VRChat ne compte pas identifier les contenus générés par intelligence artificielle, ce malgré un résultat...

hunger games

Hunger Games : les premières réactions placent Joseph Zada au cœur du nouveau préquel

30 Oct. 2026 • 12:14
0 Geekeries

Les premiers spectateurs de Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson ont découvert le film lors de sa première londonienne  (le 28...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone Duo : les Apple Store ont eu 80 % du stock

iPhone Duo : les Apple Store ont eu 80 % du stock

30 Oct. 2026 • 15:42

image de l'article Apple récupère Ascend.io pour renforcer la gestion de ses données et ses infrastructures IA

Apple récupère Ascend.io pour renforcer la gestion de ses données et ses infrastructures IA

30 Oct. 2026 • 13:30

image de l'article MacBook Pro OLED tactile : Apple pourrait écouler 1,5 million d’unités en 2027

MacBook Pro OLED tactile : Apple pourrait écouler 1,5 million d’unités en 2027

30 Oct. 2026 • 12:10

image de l'article Nocturne : Apple TV accueille un nouveau thriller, avec Stephen Graham en vedette (2 épisodes disponibles)

Nocturne : Apple TV accueille un nouveau thriller, avec Stephen Graham en vedette (2 épisodes disponibles)

30 Oct. 2026 • 10:50

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site