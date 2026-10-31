Un phototransistor transforme l’infrarouge en lumière visible à seulement 1,4 V

Des chercheurs ont conçu un phototransistor capable de détecter une lumière infrarouge extrêmement faible et d’alimenter directement une LED visible avec une tension de seulement 1,4 volt. Le prototype convertit ainsi l’infrarouge en une lueur ambrée sans passer par une caméra et un écran, une piste concrète pour alléger à terme les systèmes de vision nocturne portés devant les yeux.

Un détecteur qui amplifie deux fois le signal

La conversion paraît simple sur le papier : un détecteur absorbe des photons infrarouges, produit un courant, puis ce courant alimente une source de lumière visible. Dans la pratique, la lumière disponible la nuit est si faible que le détecteur doit fournir un gain élevé. Les solutions précédentes imposaient souvent une tension importante ou ne combinaient pas sensibilité, amplification et rendement dans un même composant compact.

L’équipe des universités de Washington, de l’Illinois à Urbana-Champaign et de Yale a fabriqué un phototransistor à hétérojonction en arséniure d’indium-gallium et phosphure d’indium, deux matériaux courants en optoélectronique infrarouge. Son architecture associe l’amplification d’un transistor à un effet d’avalanche : les charges accélérées dans le matériau en libèrent d’autres, ce qui multiplie le courant.

Le dispositif ajoute une boucle de rétroaction positive entre ces deux mécanismes. C’est elle qui permet d’obtenir un régime d’avalanche avec une tension de claquage annoncée à 1,4 V, bien plus facile à fournir par un appareil portable que les tensions élevées traditionnellement associées à ce type de gain.

Dans l’expérience décrite le 30 octobre dans Nature Photonics, le phototransistor a alimenté directement une LED ambrée. À une intensité infrarouge incidente de 6,4 nanowatts par centimètre carré, proche du faible rayonnement naturel du ciel nocturne, la lumière visible produite était plus de 17 000 fois plus lumineuse que le signal infrarouge d’entrée selon la mesure rapportée par les auteurs.

La vision nocturne directe comme objectif

Les lunettes de vision nocturne actuelles reposent généralement sur un tube intensificateur d’image ou sur un capteur numérique associé à un écran. Ces architectures fonctionnent, mais elles ajoutent alimentation, électronique, optique et parfois un délai d’affichage. Un convertisseur solide infrarouge-vers-visible pourrait simplifier cette chaîne en laissant le détecteur piloter directement un émetteur visible.

Le résultat publié ne constitue pas encore une paire de lunettes. Les chercheurs ont démontré un composant relié à une LED, pas une matrice haute définition capable de reconstruire une scène complète. Pour former une image, il faudrait fabriquer et connecter un grand nombre de pixels, contrôler leur uniformité, gérer le bruit et intégrer l’ensemble à une optique adaptée. La couleur ambrée de la LED n’est d’ailleurs pas un choix d’interface final, mais celle de l’émetteur utilisé pour valider la conversion.

Le domaine de la photonique cherche précisément à déplacer davantage de fonctions optiques vers des composants compacts. Un processeur quantique photonique a récemment été testé en orbite, dans un contexte très différent mais avec la même contrainte de faire fonctionner des éléments optiques hors d’un laboratoire protégé.

Des chiffres prometteurs, une intégration encore à inventer

Le phototransistor répond à trois obstacles à la fois : il détecte l’infrarouge à faible intensité, fournit un gain très élevé et fonctionne à basse tension. Les auteurs estiment que le mécanisme peut être adapté à une plage infrarouge plus large en modifiant les matériaux et les jonctions, ce qui ouvre aussi des usages pour les capteurs, l’imagerie ou les communications optiques.

Plusieurs limites restent hors du champ de l’article. La publication ne démontre ni un champ de vision, ni une résolution, ni une autonomie dans un appareil portable. Elle ne compare pas non plus un prototype de lunettes complet aux intensificateurs commerciaux sur la latence, le poids ou la robustesse. Les résultats portent sur des composants fabriqués et testés en laboratoire, avec des données disponibles dans l’article et ses informations supplémentaires.

Le travail a été évalué par les pairs et financé notamment dans le cadre du programme ENVISION de la DARPA. Son apport immédiat est un mécanisme d’amplification à très basse tension, validé sur une conversion réelle vers une LED. Le passage à une surface d’affichage composée de milliers ou de millions de pixels demandera une nouvelle étape de fabrication, d’adressage et d’intégration optique.