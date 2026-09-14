No Man’s Sky Cosmos : pour ses 10 ans, le jeu permet enfin de construire des bases dans l’espace

Dix ans après un lancement particulièrement chaotique, No Man’s Sky continue d’étendre son univers à un rythme presque sans équivalent. Hello Games célèbre cet anniversaire avec Cosmos, une imposante mise à jour gratuite (7.0) qui s’attaque cette fois directement à l’espace, longtemps resté moins développé que les planètes du jeu.

Des étoiles enfin accessibles et des stations à diriger

La nouveauté la plus spectaculaire concerne les étoiles elles-mêmes. Jusqu’ici essentiellement décoratives, elles deviennent des destinations qu’il est possible d’approcher après un long voyage. L’expérience reste évidemment dangereuse : s’aventurer trop près de ces gigantesques sphères de plasma peut rapidement devenir fatal.

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Cosmos pousse surtout beaucoup plus loin la construction. Les joueurs peuvent désormais prendre la direction d’une station spatiale, modifier son architecture intérieure comme extérieure et la transformer en véritable point de rassemblement. Des alliances galactiques peuvent également être fondées avec d’autres explorateurs, prolongeant la dimension communautaire déjà développée par des mises à jour comme The Swarm.

Des bases orbitales et davantage d’exploration spatiale

Hello Games introduit aussi des avant-postes installés dans l’espace profond. Certains sont habités par des extraterrestres avec lesquels commercer, tandis qu’un nouvel ordinateur de base permet de construire sa propre installation orbitale. Une nouvelle carte des systèmes stellaires facilite parallèlement la découverte de points d’intérêt.

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Les amateurs d’exploration pourront également récupérer des épaves abandonnées, dont certaines sont contaminées par des organismes dangereux. Une évolution qui prolonge des idées déjà explorées avec Breach, tandis que Xeno Arena avait récemment enrichi la partie terrestre.

Dix ans après sa sortie, No Man’s Sky ressemble ainsi de moins en moins au jeu de 2016. Cosmos confirme surtout la stratégie singulière de Hello Games : transformer progressivement son univers en un laboratoire géant, dont certaines technologies et idées pourraient aussi nourrir le très attendu Light No Fire. No Man’s Sky est disponible sur toutes les plateformes du marché et la mise à jour Cosmos est évidemment gratuite.