Culture Geek : comment la GameCube a perdu la bataille des ventes mais préparé la Wii

Le 14 septembre 2001, Nintendo lance au Japon une petite console violette munie d’une poignée. La GameCube arrive avec trois jeux seulement, dont Luigi’s Mansion à la place du nouveau Mario attendu, et assume une idée simple : être une machine consacrée au jeu, sans lecteur de films DVD ni service en ligne intégré. Vingt-cinq ans plus tard, ce choix paraît à la fois cohérent et révélateur du problème qui allait accompagner toute sa carrière.

La console n’était pas faible. Son architecture équilibrée permettait des jeux remarquables, sa manette est encore utilisée dans les compétitions de Super Smash Bros. et son catalogue a vu naître Pikmin, Metroid Prime et plusieurs épisodes de référence. Elle s’est pourtant vendue à 21,74 millions d’exemplaires, moins que la Nintendo 64 et très loin derrière la PlayStation 2.

Réduire cette trajectoire à une injuste défaite face au marketing de Sony serait trop commode. Nintendo avait corrigé plusieurs défauts de la génération précédente, mais a sous-estimé l’importance prise par le DVD, le jeu en ligne et les éditeurs tiers. La GameCube constitue ainsi un moment charnière : le dernier effort de Nintendo pour gagner une bataille classique par la qualité de ses jeux, et le laboratoire qui conduira à la Wii.

Après la Nintendo 64, le projet Dolphin doit reconquérir les studios

À la fin des années 1990, Nintendo reste une puissance du jeu vidéo, mais la Nintendo 64 a laissé des traces. Ses cartouches sont rapides et résistantes, mais elles coûtent davantage à fabriquer et offrent beaucoup moins d’espace que les CD de la première PlayStation. Pour les éditeurs, produire un jeu sur le support de Sony est généralement moins cher et plus souple. Les séquences vidéo, voix et musiques enregistrées y trouvent aussi plus facilement leur place.

Plusieurs partenaires historiques ont donc déplacé leurs grandes productions vers PlayStation. Final Fantasy VII, longtemps associé dans l’imaginaire du public aux consoles Nintendo, devient en 1997 l’un des symboles de cette rupture. Le problème dépasse un jeu : Sony a construit un environnement attractif pour les studios, les distributeurs et un public devenu adolescent ou adulte, tandis que Nintendo conserve une image plus familiale.

Le successeur de la Nintendo 64, connu sous le nom de code Dolphin, doit corriger ce désavantage sans abandonner la culture technique de l’entreprise. En mai 1999, Nintendo conclut avec IBM un accord pluriannuel évalué à un milliard de dollars pour concevoir et produire son processeur. Le futur « Gekko » dérive de l’architecture PowerPC. Le circuit graphique est confié à ArtX, société fondée par d’anciens ingénieurs de Silicon Graphics et rachetée par ATI en 2000. Matsushita, maison mère de Panasonic, participe au lecteur optique.

Nintendo cherche ainsi une plateforme compacte, peu coûteuse et plus accueillante pour les développeurs que la Nintendo 64. Lors du salon Space World d’août 2000, Dolphin devient officiellement Nintendo GameCube. Son boîtier presque cubique, ses quatre ports de manette et sa poignée tranchent avec la tour noire de la PlayStation 2 et l’imposante Xbox encore à venir.

Une architecture pensée comme un ensemble plutôt qu’une course aux chiffres

Au début des années 2000, les constructeurs communiquent abondamment sur les fréquences, les polygones et le terme trompeur de « 128 bits ». Comparer les machines à partir d’un seul nombre a pourtant peu de sens : leurs processeurs, circuits graphiques et mémoires ne travaillent pas de la même manière. La GameCube repose sur un processeur IBM Gekko à 485 MHz, un composant graphique Flipper à 162 MHz et 24 Mo de mémoire principale 1T-SRAM, complétés par une mémoire auxiliaire.

L’intérêt de cette architecture tient à sa faible latence et à la circulation efficace des données. Flipper rassemble le traitement graphique, les entrées-sorties et plusieurs fonctions spécialisées. Les développeurs peuvent obtenir rapidement de bonnes performances sans devoir contourner une organisation particulièrement exotique. Les spécifications publiées par Nintendo annoncent notamment un processeur à 485 MHz, 24 Mo de mémoire principale et quatre ports pour les manettes.

Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader en fournit la démonstration dès le lancement américain. Développé par Factor 5, le jeu affiche des batailles spatiales très détaillées, de nombreux effets lumineux et des modèles complexes, tout en ayant été produit dans un calendrier serré. Resident Evil 4, Metroid Prime ou Star Fox Adventures montreront ensuite que la console peut rivaliser visuellement avec ses concurrentes. Le chiffre inférieur affiché pour la fréquence du processeur ne signifie donc pas qu’elle est mécaniquement moins puissante qu’une Xbox à 733 MHz.

La manette applique la même logique fonctionnelle. Un grand bouton A vert sert d’action principale, entouré de commandes plus petites dont la forme et la position diffèrent. Les gâchettes L et R combinent une course analogique et un clic final ; le bouton Z complète l’ensemble. Cette hiérarchie facilite certains jeux conçus spécifiquement pour le matériel, mais s’adapte moins bien aux titres multiplateformes bâtis autour de quatre boutons frontaux identiques. Le petit pavé directionnel et le second stick, baptisé C, seront eux aussi régulièrement critiqués.

Nintendo expérimente également le sans-fil avec le WaveBird, commercialisé en 2002. Sa liaison radio évite de devoir viser un récepteur infrarouge et fonctionne avec un petit module branché sur la console. La manette renonce aux vibrations pour préserver ses piles, mais elle préfigure la généralisation des contrôleurs sans fil lors de la génération suivante.

Trois lancements et une absence remarquée : Mario

La chronologie commerciale varie fortement selon les territoires. Le 14 septembre 2001, la GameCube japonaise est proposée à 25 000 yens avec Luigi’s Mansion, Wave Race: Blue Storm et Super Monkey Ball. Le premier est une aventure plus courte et plus expérimentale qu’un Super Mario traditionnel. Le troisième porte une charge symbolique : après l’arrêt de la Dreamcast, Sega publie pour la première fois un jeu destiné à une console de salon Nintendo.

Le lancement nord-américain intervient le 18 novembre 2001 au prix conseillé de 199,95 dollars, trois jours après la première Xbox. La console est moins chère que ses deux principales concurrentes et reçoit une sélection plus large, comprenant notamment Rogue Leader. Wired souligne alors l’efficacité du matériel et l’ergonomie de la manette, mais aussi l’absence de DVD et de connexion Internet prête à l’emploi.

L’Europe attend le 3 mai 2002. Nintendo avait d’abord annoncé un tarif voisin de 250 euros avant de le ramener à 199 euros quelques jours avant la commercialisation. La baisse place la GameCube cent euros sous les prix alors pratiqués pour la PlayStation 2 et la Xbox. Elle montre aussi que la concurrence se joue déjà sur autre chose que les capacités graphiques.

Super Mario Sunshine n’arrive qu’en juillet 2002 au Japon, puis en août en Amérique du Nord et en octobre en Europe. Pour la première fois depuis l’installation de Mario comme figure centrale des consoles Nintendo, une machine de salon est lancée sans nouvel épisode de plates-formes à son nom. Luigi’s Mansion donnera naissance à une série populaire, mais il ne possède pas encore, en 2001, le pouvoir d’attraction de Super Mario 64.

Le petit disque optique résout un problème et en crée deux autres

La GameCube abandonne enfin la cartouche au profit d’un disque optique de huit centimètres pouvant stocker environ 1,5 Go. Le changement réduit les coûts de production, augmente fortement la capacité disponible par rapport à la Nintendo 64 et raccourcit généralement les chargements face aux lecteurs DVD plus lents. Le format propriétaire complique également la copie avec les graveurs ordinaires de l’époque.

CD Game Cube Vs CD Wii

Ce compromis conserve toutefois un écart avec les DVD simple couche de 4,7 Go employés par la PlayStation 2 et la Xbox. Certains jeux multiplateformes doivent répartir leurs données sur plusieurs disques ou compresser davantage les vidéos et les pistes sonores. Le support n’est pas un MiniDVD standard, même si son diamètre est identique, et la console ne lit ni films DVD ni CD audio.

Cette absence est parfois présentée comme une erreur technique. Il s’agit plutôt d’une décision stratégique : Nintendo veut vendre une console de jeu moins chère et éviter les coûts liés à la lecture des DVD vidéo. Mais en 2001, le lecteur DVD devient un équipement recherché dans les foyers. La PlayStation 2 peut justifier sa place sous le téléviseur en remplaçant un autre appareil. La GameCube demande aux familles d’acheter une machine qui ne fait qu’une chose, même si elle la fait bien.

Le Panasonic Q démontre que la limitation n’est pas insurmontable. Commercialisé uniquement au Japon à partir du 14 décembre 2001, cet appareil combine le matériel GameCube et un lecteur DVD dans un boîtier argenté plus haut de gamme. Son prix de lancement de 39 800 yens et sa diffusion limitée l’empêchent cependant de corriger le positionnement mondial de la console. Il ne faut donc pas le confondre avec une GameCube standard capable de lire les films.

Un catalogue inventif fragilisé par les relations avec les éditeurs

La réputation actuelle de la GameCube repose d’abord sur ses jeux. Super Smash Bros. Melee devient son titre le plus vendu et transforme l’épisode Nintendo 64 en phénomène compétitif durable. Pikmin installe une nouvelle série autour de petites créatures commandées en groupe. Metroid Prime réussit le passage délicat de l’exploration en deux dimensions à une aventure subjective en 3D ; son retour sous forme de version remasterisée sur Switch rappelle l’endurance de cette formule.

The Legend of Zelda: The Wind Waker provoque d’abord une controverse avec son animation en aplats de couleurs, très éloignée de la démonstration réaliste montrée en 2000. Son orientation graphique vieillira pourtant mieux que nombre de productions contemporaines. Mario Kart: Double Dash!!, Animal Crossing et F-Zero GX illustrent également la diversité du catalogue.

Le catalogue présente aussi des manques. Rare, responsable de plusieurs succès de la Nintendo 64, est racheté par Microsoft en 2002. Les jeux de sport, les grandes productions occidentales et certains titres multiplateformes privilégient la base installée de la PlayStation 2. Capcom annonce cinq projets fortement associés à la GameCube, mais Dead Phoenix est annulé et Viewtiful Joe, Killer7 puis Resident Evil 4 gagnent d’autres plateformes. La version GameCube de Resident Evil 4 reste historique ; son portage sur PlayStation 2, annoncé avant même sa sortie japonaise, réduit néanmoins la valeur de l’exclusivité.

Le récit selon lequel « personne ne développait » pour la console est donc faux. Sega, Namco, Capcom, Electronic Arts, Ubisoft et de nombreux autres éditeurs y ont publié des jeux. La difficulté tient plutôt à la régularité, aux exclusivités et au cercle vicieux de la base installée : une console moins répandue rend un portage moins rentable, et moins de sorties importantes rendent la machine moins attractive.

La connectivité arrive en pièces détachées

Le 12 septembre 2001, deux jours avant le lancement japonais, une dépêche reprise par Wired souligne déjà que la GameCube ne dispose pas de connexion Internet intégrée. Nintendo prévoit bien un modem 56K et un adaptateur haut débit, vendus séparément, mais ne construit pas de service central comparable au futur Xbox Live. Phantasy Star Online Episode I & II devient son principal jeu en réseau, accompagné de quelques expériences très limitées selon les territoires.

Cette prudence protège Nintendo des coûts et incertitudes d’un marché encore jeune, mais elle laisse Microsoft définir plusieurs usages modernes de la console. L’entreprise japonaise préfère explorer la liaison entre GameCube et Game Boy Advance. Un câble transforme la portable en écran ou contrôleur secondaire dans The Legend of Zelda: Four Swords Adventures, Final Fantasy Crystal Chronicles et Pac-Man Vs. L’idée est inventive, mais impose parfois une Game Boy Advance par joueur et autant de câbles, ce qui restreint son adoption.

Fixé sous la console, le Game Boy Player permet de jouer sur un téléviseur aux cartouches Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance. Cette compatibilité élargit la ludothèque, mais nécessite un disque de démarrage spécifique. Beaucoup de fonctions existent sur GameCube, à condition d’ajouter l’accessoire approprié.

21,74 millions de consoles : un revers sans désert logiciel

Les chiffres officiels de Nintendo arrêtent les ventes mondiales de la GameCube à 21,74 millions de consoles et 208,58 millions de jeux. La Nintendo 64 avait atteint 32,93 millions de machines. La PlayStation 2 dépasse, elle, 160 millions d’unités selon le total désormais communiqué par Sony. Même sans comparer des méthodes de comptage parfois différentes, l’écart ne laisse aucun doute sur le vainqueur commercial.

Le total de logiciels correspond néanmoins à environ 9,6 jeux par console, simple rapport entre les deux chiffres officiels. Cette moyenne ne prouve pas que chaque propriétaire achetait dix titres neufs : les ventes de machines et de logiciels sont agrégées sur toute la période, et le calcul ne décrit ni le marché de l’occasion ni la répartition entre joueurs. Il confirme cependant que la faible diffusion du matériel n’a pas empêché une consommation soutenue de jeux.

La couleur violette et la poignée ont souvent été désignées après coup comme les causes du revers. Elles ont probablement renforcé l’image enfantine reprochée à Nintendo, surtout face aux campagnes de Sony et Microsoft visant les jeunes adultes. Elles ne suffisent pas à expliquer un marché où la PS2 bénéficiait déjà de la première PlayStation, lisait les DVD et recevait une masse de jeux sans équivalent. Les limites du support, le retard européen, l’absence de stratégie en ligne et la perte d’exclusivités ont pesé ensemble.

La GameCube n’est pas davantage un échec total. Nintendo reste rentable grâce à son activité logicielle et au succès de la Game Boy Advance. Mais sa console de salon ne peut plus espérer gagner la génération en suivant les règles imposées par la concurrence.

La Wii conserve la technique et abandonne la bataille frontale

Le successeur de la GameCube ne repart pas de zéro. Le processeur Broadway de la Wii prolonge la famille PowerPC utilisée par Gekko et son circuit graphique reste apparenté à Flipper. Les premiers modèles de Wii acceptent directement les disques, manettes et cartes mémoire GameCube. Une photographie des deux machines ouvertes révèle moins une rupture technique qu’une évolution compacte du même socle.

La rupture se situe dans le public recherché. Avec la télécommande Wii, Nintendo ne tente plus de convaincre que sa console traditionnelle est meilleure que celles de Sony et Microsoft. L’entreprise propose une manière de jouer immédiatement visible, destinée également aux familles, aux seniors et aux personnes peu familières des manettes. La Wii dépassera 101 millions de ventes : presque cinq fois le total de la GameCube.

Une partie de l’héritage survit sans passer par le matériel de la Wii. La manette GameCube demeure la référence d’une fraction de la communauté Super Smash Bros. Nintendo a produit des adaptateurs pour la Wii U, puis la Switch a reconnu ces manettes à son tour. Une version sans fil inspirée du modèle original a même accompagné l’arrivée des jeux GameCube sur Switch 2, parmi les accessoires dont Nintendo avait détaillé le prix.

Les licences nées ou transformées pendant cette génération poursuivent le même chemin. Pikmin est devenu un pilier régulier, Luigi’s Mansion une série majeure et Metroid Prime a établi une branche entière, prolongée par Metroid Prime 4: Beyond. Kirby Air Ride, longtemps isolé dans le catalogue GameCube, a finalement obtenu un successeur avec Kirby Air Riders.

La GameCube n’a donc pas secrètement remporté la guerre des consoles vingt-cinq ans plus tard. Son résultat commercial reste un revers net et plusieurs décisions de Nintendo étaient déjà contestables en 2001. Son intérêt historique vient précisément de cette tension : une excellente machine de jeu pouvait être insuffisante lorsque le salon devenait aussi un espace pour le DVD, Internet et des catalogues mondialisés. Nintendo conservera son savoir-faire technique et ses personnages, mais cessera avec la Wii de répondre directement à la question que Sony et Microsoft posaient.