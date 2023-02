Nintendo Direct : les principales annonces (Zelda Tears of the Kingdom, Metroid Prime Remastered, jeux Game Boy…)

Comme prévu, le premier Nintendo Direct de 2023 a eu lieu et ce fut l’occasion de découvrir plusieurs jeux pendant 40 minutes. Il y a également eu des pass d’extension pour quelques titres, comme Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 3 et plus encore.

Principales annonces du Nintendo Direct de février 2023

Parmi les principales annonces du Nintendo Direct, il y a eu une nouvelle bande-annonce pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Le jeu sort toujours le 12 mai et ne sera d’ailleurs pas seul. En effet, Nintendo a annoncé une édition collector avec le jeu (version physique), un recueil d’illustrations, un steelbook, un poster métallique ICONART et un ensemble de quatre pin’s. À noter qu’un Amiibo a également été annoncé. Il est par ailleurs possible de précommander le jeu dès maintenant sur le Nintendo eShop.

Une autre annonce de la soirée a été Metroid Prime Remastered. Il était à l’origine sorti sur GameCube et voilà qu’il est de retour dans une version HD. Le jeu est disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop et sera disponible au format boîte le 3 mars.

Pikmin 4 a également fait partie des annonces. Le jeu a désormais une date de sortie précise, ce sera le 21 juillet 2023.

Autre jeu : Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Lui aussi a le droit à une date de sortie, ce sera pour le 21 avril 2023. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant.

Nintendo a également annoncé l’arrivée des jeux Game Boy et Game Boy Advance pour tous ceux qui ont le mode en ligne payant, à savoir le Nintendo Switch Online. Parmi les jeux Game Boy, on retrouvera Tetris, Super Mario Land 2, The Legend of Zelda : Link’s Awakening DX, Gargoyle’s Quest, Game & Watch Gallery 3, Alone in the Dark: The New Nightmare, Metroid II: Return of Samus, Wario Land 3 et Kirby’s Dream Land. D’autres titres arriveront plus tard.

Pour ce qui est du catalogue pour la Game Boy Advance, les jeux au lancement sont Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3, WarioWare, Kuru Kuru Kukurin, Mario Kart: Super Circuit, Mario and Luigi: Superstar Saga et The Legend of Zelda: The Minish Cap. Là aussi, le catalogue s’agrandira avec le temps. C’est disponible dès aujourd’hui.

Enfin, on peut citer une annonce intéressante : le retour de Professeur Layton. Il n’y a pas encore aucune date de sortie ni aucune autre information en réalité, si ce n’est le titre : Professor Layton and the New World of Steam.