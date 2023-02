Nintendo annonce son premier Nintendo Direct de 2023

Le premier Nintendo Direct de 2023 est annoncé et il y aura lieu demain, le 8 février. Le groupe fera des annonces de jeux Switch à partir de 23 heures (heure française).

« Rendez-vous demain à 23:00 pour un Nintendo Direct d’environ 40 minutes centré principalement sur les jeux Nintendo Switch à venir durant la première moitié de l’année 2023 », indique un tweet du groupe annonçant son rendez-vous. Il n’y a pas plus d’informations sur les jeux en question.

Sans grande surprise, on peut se douter que l’une des stars sera The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il s’agira du plus gros jeu de Nintendo pour cette année, sa sortie est pour le 12 mai. Les joueurs peuvent espérer voir de nouvelles images, sachant que nous avons déjà eu le droit à des bandes-annonces jusque-là.

Bien sûr, Nintendo ne va pas exclusivement se focaliser pendant 40 minutes sur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. À voir donc ce que le groupe va nous réserver. Peut-on espérer des informations sur Metroid Prime 4 ? Cela fait un moment maintenant que la société est muette sur le sujet.

Rendez-vous donc demain à 23 heures pour suivre le Nintendo Direct. Ce sera disponible sur YouTube.