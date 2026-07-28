Amazon prépare 5 105 satellites pour son réseau satellitaire destiné aux mobiles

Amazon s’annonce comme un concurrent de plus en plus crédible au géant Starlink : le géant de l’e-commerce s’apprête à lancer une nouvelle constellation destinée aux téléphones mobiles. Le groupe a demandé à la Federal Communications Commission américaine l’autorisation d’exploiter 5 105 satellites en orbite basse, dont les premiers lancements pourraient intervenir en 2028.

Des appels et des données mobiles loin des antennes

Le futur réseau doit permettre aux smartphones de transmettre des appels, des messages, des données et des communications d’urgence dans les régions privées de couverture terrestre. Les satellites seraient répartis sur cinq couches orbitales, entre 510 et 580 kilomètres d’altitude, avec une commercialisation assurée en partenariat avec des opérateurs télécoms.

Amazon compte notamment utiliser les fréquences de Globalstar, spécialiste des communications spatiales dont le rachat a été annoncé pour environ 11,6 milliards de dollars. Cette société fournit déjà l’infrastructure sur laquelle reposent les fonctions satellitaires de l’iPhone et de l’Apple Watch. Amazon et Apple ont d’ailleurs conclu un accord garantissant la continuité de ces services.

Un concurrent encore très éloigné de Starlink

Cette constellation compléterait Amazon Leo, anciennement Project Kuiper, consacré à l’Internet à haut débit. Le groupe reste toutefois loin derrière SpaceX, qui dispose déjà de milliers de satellites et développe une connexion 5G directe vers les smartphones.

Amazon devra surtout sécuriser une cadence de lancement élevée. Contrairement à SpaceX, l’entreprise ne possède pas sa propre flotte de fusées opérationnelles et dépend de plusieurs prestataires, notamment Blue Origin.

La connexion mobile par satellite demeure encore marginale et principalement utilisée pour la messagerie ou les urgences. L’accès aux fréquences de Globalstar et la puissance financière d’Amazon pourraient néanmoins accélérer son évolution, tout en ouvrant un nouveau front dans la rivalité avec SpaceX.