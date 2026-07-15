Meta fait face à une nouvelle plainte sensible aux États-Unis. Vingt-six employés anonymes accusent le groupe d’avoir utilisé des systèmes d’intelligence artificielle pour établir une partie de la liste de licenciements annoncée en mai, au détriment de salariés en congé médical, parental ou bénéficiant de protections liées au handicap.

Des outils internes accusés d’avoir pénalisé certains salariés

La plainte, déposée devant un tribunal fédéral en Californie du Nord, affirme que Meta n’aurait pas constitué sa liste de départs sur la seule appréciation de responsables connaissant le travail des équipes. Les plaignants évoquent au contraire « une constellation de systèmes internes d’intelligence artificielle » chargés de noter, classer et sélectionner les employés.

Parmi ces outils figureraient Metamate, l’assistant interne de Meta, des systèmes d’évaluation de productivité fondés sur des données comme les frappes clavier, l’activité de navigation, les e-mails ou encore la consommation de jetons IA, ainsi que des outils d’aide à l’évaluation des performances.

Congés protégés et risque de discrimination algorithmique

Selon ces mêmes employés, ces indicateurs auraient mécaniquement défavorisé les personnes absentes pour maternité, congé familial, raison médicale ou handicap. La plainte soutient que les systèmes n’auraient pas correctement pris en compte ces absences protégées, ce qui revenait à pénaliser des salariés pour l’exercice de droits légaux.

Les plaignants demandent au tribunal de suspendre les licenciements prévus le 22 juillet, le temps de poursuivre leurs réclamations en arbitrage privé.

Meta rejette fermement les accusations

Sans surprise aucune, Meta conteste les faits. Un porte-parole de l’entreprise affirme que « ces accusations sont sans fondement et ne reposent pas sur des faits », ajoutant que les décisions d’organisation et de gestion des effectifs « ont été et sont prises par des personnes, pas par l’IA ». L’affaire pourrait toutefois devenir un test majeur sur l’usage d’algorithmes dans les décisions RH à grande échelle.