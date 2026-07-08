IA chinoises : les États-Unis veulent freiner l’usage de ces modèles par les entreprises américaines

Washington prépare un nouveau front dans sa rivalité technologique avec Pékin. Selon les bonnes sources de la CNBC, l’administration américaine s’inquièterait de l’adoption croissante de modèles d’intelligence artificielle chinois par des entreprises américaines. Leur faible coût et leurs performances jugées compétitives séduisent de nombreuses sociétés US, si bien que les autorités américaines y voient un risque stratégique, politique et sécuritaire.

Des modèles chinois pour réduire les coûts

Plusieurs entreprises américaines auraient commencé à tester ou utiliser des modèles développés en Chine, notamment pour limiter la facture liée à l’IA générative. Des solutions comme GLM de Z.AI, Kimi de Moonshot ou DeepSeek sont régulièrement citées pour leur rapport performance-prix, à un moment où les coûts d’inférence pèsent de plus en plus lourdement dans les budgets technologiques.

Cette dynamique inquiète le département d’État. Un porte-parole cité par CNBC estime que l’usage de modèles chinois par des sociétés américaines soulève de « sérieuses préoccupations ». Ce dernier affirme aussi que ces systèmes seraient « conçus pour promouvoir les récits de Pékin, censurer la dissidence et refléter l’idéologie et les valeurs du Parti communiste chinois ».

Une restriction difficile à appliquer largement

Les États-Unis contrôlent déjà leurs propres achats publics ainsi que les contrats liés à la défense et aux infrastructures sensibles. En revanche, imposer une interdiction générale aux entreprises privées serait beaucoup plus complexe, notamment lorsque les modèles sont open source ou déjà utilisés dans des filiales internationales.

La situation est d’autant plus délicate que certaines entreprises occidentales adaptent déjà leurs services aux contraintes locales. Apple s’appuie par exemple sur des partenaires chinois pour certaines fonctions d’IA destinées aux iPhone vendus en Chine.

Une guerre de l’IA au niveau géopolitique

Après les puces, les centres de données et les semi-conducteurs, les modèles d’IA eux-mêmes deviennent à leur tour un enjeu géopolitique. Du reste, Pékin envisagerait aussi de limiter l’accès à ses IA les plus avancées.