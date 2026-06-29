5G Broadcast : TDF veut diffuser la télévision gratuite sur smartphone sans carte SIM ni data

TDF franchit une nouvelle étape dans son expérimentation de la 5G Broadcast en France. Cette technologie, pensée comme une extension moderne de la TNT, doit permettre de regarder la télévision en direct sur smartphone sans consommer de données mobiles, sans connexion Wi-Fi et même sans carte SIM.

L’idée peut sembler paradoxale à l’heure où la vidéo passe massivement par les applications, les plateformes de streaming et les réseaux mobiles. Pourtant, la 5G Broadcast repose sur une logique bien différente de celle de Netflix, YouTube, Molotov ou des applications TV des opérateurs. Au lieu d’envoyer un flux séparé à chaque utilisateur, le signal est diffusé une seule fois par voie hertzienne, puis reçu simultanément par tous les terminaux compatibles situés dans la zone couverte.

Cette approche reprend donc le principe historique de la télévision numérique terrestre, mais l’adapte aux usages mobiles. Pour TDF, opérateur majeur de la diffusion TNT en France, l’enjeu est clair : préparer un mode d’accès complémentaire à la télévision gratuite, capable de fonctionner lors de pics d’audience, dans les lieux très fréquentés ou dans des situations où les réseaux connectés peuvent être saturés.

Crédits : TDF

La 5G Broadcast, une TNT pensée pour les smartphones

La 5G Broadcast ne doit pas être confondue avec la 5G classique proposée dans les forfaits mobiles. Dans un réseau mobile traditionnel, chaque vidéo regardée sur un smartphone génère un flux individuel. Plus il y a d’utilisateurs connectés au même moment, plus la pression sur le réseau augmente. C’est précisément cette limite que la diffusion broadcast cherche à contourner.

Avec la 5G Broadcast, le même programme est envoyé une seule fois depuis un émetteur, puis reçu par tous les appareils compatibles. Le nombre de spectateurs n’a donc pas le même impact sur la qualité de service. En théorie, une finale sportive, une allocution officielle ou un grand événement culturel pourrait être regardé par des milliers de personnes au même endroit sans provoquer la congestion habituelle des réseaux mobiles.

Le principal intérêt pour l’utilisateur est évident : regarder la télévision en direct sans utiliser son enveloppe de data. Ce point prend une importance particulière alors que les opérateurs multiplient les forfaits riches en gigaoctets, comme on l’a vu récemment avec la Série Free désormais proposée avec 160 Go de 5G. La 5G Broadcast suit une autre logique : plutôt que d’augmenter sans cesse les volumes de données, elle cherche à réduire la dépendance aux réseaux IP pour les contenus diffusés en direct.

Une première zone de diffusion déjà active en France

TDF a annoncé le lancement d’une nouvelle phase d’expérimentation à grande échelle. Une première zone de diffusion est désormais opérationnelle dans plusieurs agglomérations françaises, notamment Paris, Reims, Bourges et Le Havre. Plusieurs sites stratégiques sont mobilisés, dont la tour Eiffel, Meudon, Mantes-la-Jolie, Le Havre-Harfleur, Bourges-Neuvy et Reims-Hautvillers.

Cette infrastructure permet à TDF de tester la réception en conditions réelles, dans des environnements urbains et périurbains. L’entreprise ne part pas de zéro : des expérimentations ont déjà été menées lors des Internationaux de France de tennis en 2023, puis pendant les Jeux olympiques de Paris 2024 avec France Télévisions. Ces essais avaient pour objectif de vérifier la qualité de réception sur des smartphones configurés pour l’occasion.

L’expérimentation actuelle s’inscrit dans un cadre réglementaire suivi par l’Arcom. Le régulateur a renouvelé l’autorisation accordée à TDF pour des tests à Paris, Bordeaux et Nantes jusqu’au 30 novembre 2026. TDF prévoit également de nouvelles extensions en 2026, notamment en Bretagne, dans l’Est de la France, autour de Lyon et dans le Sud-Ouest, avant une montée en puissance envisagée en 2027 et 2028.

Un complément aux applications TV, pas leur remplaçant

La 5G Broadcast ne vise pas à remplacer la TNT classique, les box Internet, le satellite ou les services de streaming. Elle ajoute plutôt une brique supplémentaire dans l’écosystème audiovisuel. Son intérêt se situe surtout dans la diffusion simultanée de contenus linéaires : chaînes en direct, événements sportifs, informations, alertes publiques ou programmes suivis par un grand nombre de personnes au même moment.

Les plateformes de streaming restent mieux adaptées aux usages à la demande, au replay et aux catalogues personnalisés. La 5G Broadcast, elle, reprend les atouts de la diffusion hertzienne : gratuité potentielle, robustesse, simultanéité et qualité stable, même lorsque l’audience augmente. Cette distinction est importante, car elle évite de présenter la technologie comme un concurrent direct des services vidéo existants.

Elle pourrait aussi répondre à certains enjeux environnementaux et d’infrastructure. Le débat autour de la consommation de data mobile et des forfaits très généreux en gigaoctets montre que la vidéo sur smartphone pose une question de sobriété numérique. En diffusant un même flux à tous les utilisateurs, la 5G Broadcast peut théoriquement limiter une partie des échanges de données nécessaires lors des grands directs.

Le vrai frein : les smartphones compatibles

Sur le papier, la promesse est séduisante. Dans la pratique, un obstacle majeur demeure : les smartphones vendus au grand public ne sont pas encore prêts à recevoir massivement la 5G Broadcast dans les conditions prévues en France. La prise en charge dépend à la fois des puces intégrées, des bandes de fréquences utilisées, des choix des fabricants et du support logiciel dans les systèmes d’exploitation.

Autrement dit, même si l’infrastructure de diffusion progresse, le service ne pourra pas devenir réellement grand public tant que les constructeurs de smartphones n’activeront pas cette fonction dans leurs appareils. C’est un point décisif. Sans compatibilité native sur les iPhone, les smartphones Android haut de gamme et les modèles plus accessibles, la 5G Broadcast restera limitée à des terminaux de test ou à des démonstrations encadrées.

Le sujet dépasse donc largement TDF. Il concerne aussi les fabricants de puces, les marques de smartphones, les éditeurs audiovisuels, les opérateurs et les régulateurs. On retrouve une problématique proche de celle des nouvelles formes de connectivité mobile, comme la connexion directe des smartphones aux satellites, où la technologie existe, mais où son adoption dépend de nombreux acteurs industriels.

Un enjeu stratégique pour la télévision gratuite

Pour les chaînes de télévision, la 5G Broadcast représente une piste intéressante afin de rester visibles sur les écrans mobiles sans dépendre uniquement des applications, des box ou des plateformes tierces. Le smartphone est devenu un écran central pour l’information, le sport et le divertissement. Pouvoir y diffuser gratuitement des chaînes en direct, avec une qualité stable et sans forfait mobile, pourrait renforcer la place des éditeurs audiovisuels traditionnels dans les usages numériques.

Cette technologie peut également avoir un intérêt en matière de souveraineté et de résilience. Lors d’une crise, d’un événement majeur ou d’une saturation réseau, la diffusion hertzienne conserve des qualités précieuses. Elle permet d’envoyer un même signal à grande échelle sans multiplier les connexions individuelles. Dans un contexte où la qualité des réseaux mobiles reste variable selon les territoires, comme le montrent régulièrement les comparatifs sur les performances des opérateurs en France, cette approche peut constituer un filet complémentaire.

La 5G Broadcast avance donc comme une évolution possible de la télévision gratuite, mais son avenir dépendra de sa capacité à sortir du cadre expérimental. TDF pose les premières briques techniques, l’Arcom encadre les tests et les éditeurs observent l’opportunité. Reste maintenant à convaincre les fabricants de smartphones et à démontrer que le service peut devenir simple, fiable et réellement utile pour le grand public. Sans cette étape, la télévision sans data sur mobile restera une promesse technologique ; avec elle, elle pourrait devenir l’un des prolongements les plus concrets de la TNT à l’ère du smartphone.