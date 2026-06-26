Cyberattaque de Jaguar Land Rover : la piste russe évoquée

L’enquête sur la cyberattaque qui a frappé Jaguar Land Rover à l’été 2025 prend une nouvelle dimension. Selon des informations attribuées à des sources proches du dossier, un groupe de hackers russes serait impliqué dans l’intrusion ayant paralysé le constructeur automobile britannique pendant plusieurs semaines. Cette piste n’établit toutefois pas, à ce stade, un lien direct avec les autorités de Moscou.

Une attaque aux conséquences industrielles majeures

La compromission des systèmes informatiques de Jaguar Land Rover a entraîné l’arrêt d’une grande partie de la production et perturbé durablement ses réseaux de fournisseurs, de distribution et de maintenance. Les usines britanniques du groupe ont subi une interruption proche de six semaines, avec des répercussions sur plus de 5 000 organisations de la chaîne automobile.

Le Cyber Monitoring Centre a évalué le coût économique de cet épisode à environ 1,9 milliard de livres, soit près de 2,5 milliards de dollars. Face au risque d’asphyxie des équipementiers, le gouvernement britannique a accordé une garantie publique sur un prêt pouvant atteindre 1,5 milliard de livres. L’objectif était de soutenir les entreprises dépendantes des commandes de Jaguar Land Rover, et non de verser directement cette somme au constructeur.

Une affaire encore loin d’être bouclée

Microsoft aurait transmis des éléments techniques concernant l’identité présumée des auteurs. L’enquête mobilise aussi les autorités britanniques, le FBI américain et plusieurs acteurs majeurs de la cybersécurité, parmi lesquels Mandiant et Palo Alto Networks.

Le dossier reste complexe : des enquêteurs auraient également identifié une intrusion distincte attribuée à un hacker jordanien utilisant le pseudonyme Rey. La coexistence de plusieurs accès non autorisés illustre ici la difficulté de reconstituer précisément une attaque contre une grande entreprise industrielle.

Un avertissement pour les groupes automobiles

Au-delà de Jaguar Land Rover, cette affaire rappelle qu’un constructeur automobile dépend désormais d’un écosystème numérique aussi critique que ses lignes d’assemblage. Une attaque ciblant les systèmes de production peut immobiliser des milliers de salariés, désorganiser les fournisseurs et affecter l’économie d’un pays entier. Un avertissement sans frais pour les grands constructeurs automobiles…