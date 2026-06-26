TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Précommande GTA 6 : Leclerc confirme la disponibilité dès le 12 novembre
Jeux vidéo

Précommande GTA 6 : Leclerc confirme la disponibilité dès le 12 novembre

3 min.
26 Juin. 2026 • 16:47
0

Leclerc a envoyé un e-mail à tous ceux qui ont précommandé Grand Theft Auto VI (GTA 6) pour leur annoncer qu’ils auront bien le jeu à compter du 12 novembre et non du 19.

GTA 6 Boite PS5 Xbox

Chez Leclerc, GTA 6 arrive le 12 novembre

Pour rappel, Rockstar Games a déjà annoncé qu’il sera possible de précharger GTA 6 le 12 novembre afin de pouvoir y jouer le 19 novembre, jour de la date de sortie officielle. Cela concerne aussi bien l’achat sur le PlayStation Store ou le Xbox Store que la version « physique » du jeu (qui s’avère ne pas avoir de disque). La plupart des revendeurs (Amazon, Auchan, etc) ont évoqué une disponibilité du jeu le 12 novembre, mais Leclerc continuait de parler d’une livraison le 19.

Aujourd’hui, l’enseigne a envoyé un e-mail indiquant :

Vous avez précommandé le jeu Grand Theft Auto VI (GTA VI) sur notre site E.Leclerc, et nous vous remercions chaleureusement pour votre confiance !

Afin de vous accompagner au mieux, nous souhaitons vous apporter quelques précisions concernant la réception de votre commande :

  • Une livraison anticipée : À la demande de l’éditeur, vous recevrez votre commande à partir du 12 novembre prochain.
  • Le format du jeu : Conformément aux choix de l’éditeur, le jeu ne contient pas de disque physique. Vous recevrez une boîte officielle contenant exclusivement votre code d’activation numérique.
  • Prêt pour le jour J : Grâce à la réception anticipée de votre code à partir du 12 novembre, vous pourrez télécharger le jeu à l’avance (préchargement). Vous serez ainsi prêt à jouer dès la première minute de sa sortie officielle, le 19 novembre.

Pas de panique donc pour les joueurs qui ont précommandé Grand Theft Auto VI chez Leclerc : il sera bien disponible à compter du 12 novembre. Vous pourrez ainsi utiliser le code pour précharger le jeu sur votre PlayStation 5 ou Xbox Series X/S afin d’y jouer dès le 19 novembre.

Où précommander GTA 6 au meilleur prix ?

Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store. Mais si vous préférez les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix parfois inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Par exemple, le prix est de 60 euros chez Amazon, soit 25 % de remise. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :

  • Amazon (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Leclerc (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Auchan (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Cdiscount (50 euros pour les nouveaux clients avec le code HELLO10 ou 60 euros pour les autres)
  • Joybuy (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Fnac
  • Micromania (+ 20 euros en bon d’achat)
  • Carrefour (69 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Cultura

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

GTA 6 Lucia Caminos 2 Jeux vidéo

GTA 6 sortira bien le 19 novembre : il n’y a pas de report, confirme Take-Two

GTA 6 Personnages Jaquette Artwork Jeux vidéo

GTA 6 en précommande : voici où l’acheter au meilleur prix

GTA 6 Lucia Caminos et Jason Duval Jeux vidéo

GTA 6 : la sortie en novembre est confirmée, avec le marketing cet été

GTA 6 Jason Duval et Lucia Caminos Jeux vidéo

GTA 6 : le développement n’est pas terminé, la sortie en novembre reste incertaine

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Amazon Prime Day Promos

[Màj – Jour 4] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

26 Juin. 2026 • 15:45
0
Adolescents Enfants Portables Smartphones

L’interdiction des réseaux sociaux aux adolescents est un échec en Australie

26 Juin. 2026 • 15:03
1 Internet

Entrée en vigueur en décembre 2025, l’interdiction des réseaux sociaux en Australie pour les moins de 16 ans ne produit presque...

Gavin Newsom

La Californie lance un tableau de bord pour mesurer les suppressions d’emplois liées à l’IA

26 Juin. 2026 • 14:15
1 Business

La Californie veut surveiller de plus près les effets de l’intelligence artificielle sur le marché du travail. L’État...

Gemini Voiture Android Automotive

Gemini arrive dans les véhicules Android Automotive : Volvo lance le déploiement sur ses modèles existants

26 Juin. 2026 • 12:40
0 Logiciels

Google commence à installer Gemini dans les véhicules déjà équipés d’Android Automotive, désormais...

Fibre Optique

Espagne : les opérateurs mobiles devront maintenir le réseau en cas de panne électrique

26 Juin. 2026 • 11:15
0 Mobiles / Tablettes

L’Espagne prépare un nouveau cadre destiné à éviter l’effondrement des communications mobiles lors d’une...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Séismes au Venezuela : Apple annonce faire un don

Séismes au Venezuela : Apple annonce faire un don

26 Jun. 2026 • 16:09

image de l'article [Màj – Jour 4] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

[Màj – Jour 4] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

26 Jun. 2026 • 15:40

image de l'article Apple met en vente le MacBook Neo reconditionné sur le refurb

Apple met en vente le MacBook Neo reconditionné sur le refurb

26 Jun. 2026 • 15:23

image de l'article Apple propose Xcode 26.6 avec Google Gemini comme agent IA

Apple propose Xcode 26.6 avec Google Gemini comme agent IA

26 Jun. 2026 • 14:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site