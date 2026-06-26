Précommande GTA 6 : Leclerc confirme la disponibilité dès le 12 novembre

Leclerc a envoyé un e-mail à tous ceux qui ont précommandé Grand Theft Auto VI (GTA 6) pour leur annoncer qu’ils auront bien le jeu à compter du 12 novembre et non du 19.

Chez Leclerc, GTA 6 arrive le 12 novembre

Pour rappel, Rockstar Games a déjà annoncé qu’il sera possible de précharger GTA 6 le 12 novembre afin de pouvoir y jouer le 19 novembre, jour de la date de sortie officielle. Cela concerne aussi bien l’achat sur le PlayStation Store ou le Xbox Store que la version « physique » du jeu (qui s’avère ne pas avoir de disque). La plupart des revendeurs (Amazon, Auchan, etc) ont évoqué une disponibilité du jeu le 12 novembre, mais Leclerc continuait de parler d’une livraison le 19.

Aujourd’hui, l’enseigne a envoyé un e-mail indiquant :

Vous avez précommandé le jeu Grand Theft Auto VI (GTA VI) sur notre site E.Leclerc, et nous vous remercions chaleureusement pour votre confiance ! Afin de vous accompagner au mieux, nous souhaitons vous apporter quelques précisions concernant la réception de votre commande : Une livraison anticipée : À la demande de l’éditeur, vous recevrez votre commande à partir du 12 novembre prochain.

Le format du jeu : Conformément aux choix de l’éditeur, le jeu ne contient pas de disque physique. Vous recevrez une boîte officielle contenant exclusivement votre code d’activation numérique.

Prêt pour le jour J : Grâce à la réception anticipée de votre code à partir du 12 novembre, vous pourrez télécharger le jeu à l’avance (préchargement). Vous serez ainsi prêt à jouer dès la première minute de sa sortie officielle, le 19 novembre.

Pas de panique donc pour les joueurs qui ont précommandé Grand Theft Auto VI chez Leclerc : il sera bien disponible à compter du 12 novembre. Vous pourrez ainsi utiliser le code pour précharger le jeu sur votre PlayStation 5 ou Xbox Series X/S afin d’y jouer dès le 19 novembre.

Où précommander GTA 6 au meilleur prix ?

Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store. Mais si vous préférez les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix parfois inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Par exemple, le prix est de 60 euros chez Amazon, soit 25 % de remise. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :