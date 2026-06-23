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WhatsApp change de patron, pendant Meta investit 900 millions de dollars

3 min.
23 Juin. 2026 • 18:41
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Meta a officialisé la nomination de Kunal Shah à la tête de WhatsApp, tout en rachetant sa start-up financière CRED pour 900 millions de dollars. Le groupe veut accélérer la monétisation de sa messagerie en y injectant des services de paiement et d’achats, sur un modèle déjà éprouvé en Asie.

WhatsApp Icone Logo

Changement de patron chez WhatsApp

Will Cathcart, en poste depuis 2019, quitte la direction de WhatsApp pour rejoindre la division d’intelligence artificielle de Meta. Pour lui succéder, le groupe a choisi Kunal Shah, entrepreneur indien rompu aux technologies financières. Fondée en 2018, CRED revendique 17 millions d’utilisateurs dans le crédit, l’assurance et la gestion de patrimoine. Kunal Shah apporte aussi un profil de bâtisseur déjà aguerri, sa précédente start-up ayant été vendue à Snapdeal pour plus de 400 millions de dollars.

Meta cible d’abord l’Inde, premier marché mondial de WhatsApp. L’application y comptait un demi-milliard d’utilisateurs en 2021, un levier décisif pour tester l’intégration de paiements, d’achats et d’autres services financiers dans la conversation quotidienne. En confiant l’application à un spécialiste local de la finance numérique, le groupe cherche à rapprocher WhatsApp du modèle de super-application, capable de concentrer messagerie, transactions et commerce dans une seule interface.

Cette orientation marque un virage bien plus stratégique qu’un simple changement de dirigeant. Meta ne se contente plus d’exploiter WhatsApp comme un service de communication massif. Le groupe veut transformer cette audience en moteur économique direct, en misant sur des fonctions transactionnelles plutôt que sur les recettes publicitaires classiques.

Le chiffrement bloque la publicité ciblée

WhatsApp dépasse aujourd’hui les 3 milliards d’utilisateurs dans le monde, selon Meta, mais l’application reste un actif difficile à rentabiliser à l’échelle de son audience. Sa monétisation repose surtout sur des services d’entreprises car le chiffrement de bout en bout empêche Meta d’exploiter les données des conversations pour vendre de la publicité ciblée. Cette contrainte explique le choix d’un dirigeant issu de la finance plutôt que d’un pur profil spécialisé dans le produit ou la publicité.

L’opération révèle aussi un changement plus large chez Meta. Plutôt que de forcer WhatsApp à entrer dans le moule publicitaire de Facebook et d’Instagram, le groupe tente désormais d’en faire une infrastructure de services. Si ce pari fonctionne en Inde, Meta pourrait enfin convertir l’une de ses plus vastes plateformes en machine à paiements, avec l’ambition assumée de l’installer durablement au cœur de la vie numérique quotidienne.

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