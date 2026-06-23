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Keanu Reeves en négociations pour un nouveau film LEGO mêlant prises de vues réelles et animation

3 min.
23 Juin. 2026 • 12:40
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Keanu Reeves pourrait bientôt rejoindre l’univers LEGO dans un projet encore mystérieux développé par Universal Pictures. L’acteur de Matrix et John Wick serait en négociations pour tenir le premier rôle d’un long-métrage hybride combinant scènes en prises de vues réelles et animation numérique !

Des retrouvailles avec le réalisateur de Toy Story 4

Le film serait confié à Josh Cooley, réalisateur de Toy Story 4 et de Transformers One. Les deux hommes se connaissent bien : Reeves avait prêté sa voix à Duke Caboom, le cascadeur canadien exubérant introduit dans le quatrième épisode de la saga Pixar.

John Wick Chapitre 4 Keanu Reeves

Cette nouvelle collaboration reste entourée de secret. Aucun synopsis, personnage ou calendrier de production n’a été communiqué. Il n’est pas encore précisé si Keanu Reeves apparaîtra physiquement à l’écran ou s’il participera uniquement comme comédien vocal. Le projet serait toutefois construit autour de sa présence, ce qui laisse penser que son rôle pourrait aller bien au-delà d’un simple caméo.

Universal relance la machine LEGO au cinéma

Universal détient les droits d’adaptation cinématographique de LEGO depuis 2020. Le studio aurait exploré plusieurs pistes, avec différents réalisateurs et concepts, sans parvenir à concrétiser rapidement un nouveau film. L’arrivée de Keanu Reeves et de Josh Cooley pourrait donc donner une impulsion décisive à cette nouvelle phase.

La Grande Aventure Lego 2

La franchise LEGO a déjà démontré son potentiel sur grand écran avec La Grande Aventure LEGO, LEGO Batman, le film et LEGO Ninjago, le film. Les précédentes productions, distribuées par Warner Bros., avaient rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office mondial.

Un projet encore très flou mais prometteur

Le choix d’un format mêlant animation et prises de vue réelles pourrait permettre à Universal de distinguer ce nouveau film des précédentes aventures LEGO. Avec Keanu Reeves comme tête d’affiche et Josh Cooley derrière la caméra, le studio tient en tout cas un duo capable de séduire à la fois les amateurs de blockbusters, d’animation et de culture pop. Reste désormais à découvrir quel scénario pourrait réunir l’acteur et les célèbres briques danoises.

 

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