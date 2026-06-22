TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Nothing annule un smartphone CMF Phone à cause des coûts de la RAM
Smartphones

Nothing annule un smartphone CMF Phone à cause des coûts de la RAM

2 min.
22 Juin. 2026 • 18:53
0

Frappée de plein fouet par la hausse continue des prix de la RAM et du stockage, CMF, la filiale abordable de Nothing, annonce l’annulation pure et simple de son nouveau smartphone CMF Phone 3 Pro qui aurait dû sortir cette année. Une décision radicale qui illustre une crise des composants qui touche plusieurs groupes dans la tech.

CMF Phone 2 Pro

Pas de CMF Phone 3 Pro en 2026

Le co-fondateur de Nothing, Akis Evangelidis, a déclaré sur X/Twitter :

Nous travaillions sur un successeur, mais avec les prix de la mémoire tels qu’ils sont actuellement, nous ne pouvons pas créer un téléphone qui représente une véritable avancée à un prix qui ait du sens pour CMF. En conséquence, nous avons décidé de ne pas lancer de nouveau téléphone CMF cette année.

Le CMF Phone 2 Pro, sorti l’an dernier, n’aura donc pas de successeur direct en 2026. Nothing continue néanmoins ses activités et prévoit de lancer d’autres produits cette année, y compris dans de nouvelles catégories, préservant ainsi une dynamique commerciale malgré le coup d’arrêt sur le segment des smartphones d’entrée de gamme.

La crise qui frappe CMF n’est que la manifestation la plus visible d’un problème structurel qui traverse toute l’industrie. Les smartphones d’entrée de gamme sont les premiers sacrifiés : créés sur des marges déjà minces, ils ne peuvent absorber une inflation de la RAM sans trahir soit leur positionnement tarifaire, soit leurs ambitions techniques. Le risque réel est que les prix de ces smartphones « pas chers » augmentent sérieusement.

Même Apple, dont les marges confortables offrent pourtant une meilleure capacité d’absorption, n’est pas à l’abri. Le patron d’Apple, Tim Cook, a prévenu que la flambée de la mémoire entraînera des hausses de prix sur les produits de la marque, dont l’iPhone.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Nothing Phone 3 Arriere Mobiles / Tablettes

Le Nothing Phone 4 ne verra pas le jour en 2026, la marque s’explique

Nothing Phone 4a Mobiles / Tablettes

Phone (4a) et (4a) Pro : Nothing dévoile ses nouveaux smartphones milieu de gamme

Nothing Phone 3 Fausses Photos Mobiles / Tablettes

Nothing épinglé pour publicité trompeuse avec les photos de son Phone 3

iPhone 17 Pro vs Galaxy S25 Ultra vs Pixel 10 Pro Mobiles / Tablettes

Votre prochain smartphone coûtera plus cher, prévient Nothing

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

sea of thieves

Le jeu Sea of Thieves va avoir le droit à un film

22 Juin. 2026 • 20:55
0 Geekeries

Microsoft a officialisé la mise en chantier d’une adaptation cinématographique en prise de vues réelles de Sea of Thieves, le...

amazing sega

SEGA veut préserver 4 500 jeux rétro et rêve de les rendre tous jouables

22 Juin. 2026 • 20:30
0 Jeux vidéo

SEGA pourrait lancer l’un des projets de préservation vidéoludique les plus ambitieux jamais envisagés par un éditeur...

Steam Machine et Manette Steam Controller

Steam Machine : les prix officiels se dévoilent avec les performances

22 Juin. 2026 • 20:04
1 Jeux vidéo

Après des mois de spéculations, Valve a enfin officialisé les prix de la Steam Machine, son PC/console hybride, ainsi que la date de...

Clavier Touches Hack Lignes de Code

Cyberattaque Klue : plusieurs entreprises de cybersécurité touchées par une fuite de données

22 Juin. 2026 • 19:49
0 Internet

La plateforme canadienne de veille concurrentielle Klue a confirmé avoir subi une cyberattaque ayant entraîné l’accès non...

Jensen Huang Nvidia

Nvidia promet des data centers IA sans consommation d’eau pour le refroidissement

22 Juin. 2026 • 19:14
0 Energie

Nvidia veut répondre à l’une des critiques les plus persistantes adressées à l’intelligence artificielle :...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 27 bêta 2 : la liste des nouveautés

iOS 27 bêta 2 : la liste des nouveautés

22 Jun. 2026 • 22:11

image de l'article iOS 27 bêta 2 intègre « Écrire avec Siri » pour rédiger à votre place avec l’IA

iOS 27 bêta 2 intègre « Écrire avec Siri » pour rédiger à votre place avec l’IA

22 Jun. 2026 • 20:43

image de l'article Bêta 2 pour iOS 27, macOS 27 Golden State, tvOS 27 et visionOS 27

Bêta 2 pour iOS 27, macOS 27 Golden State, tvOS 27 et visionOS 27

22 Jun. 2026 • 19:10

image de l'article iPhone Ultra pliable : Apple valide la production d’écrans OLED par Samsung

iPhone Ultra pliable : Apple valide la production d’écrans OLED par Samsung

22 Jun. 2026 • 18:29

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site