Nothing annule un smartphone CMF Phone à cause des coûts de la RAM

Frappée de plein fouet par la hausse continue des prix de la RAM et du stockage, CMF, la filiale abordable de Nothing, annonce l’annulation pure et simple de son nouveau smartphone CMF Phone 3 Pro qui aurait dû sortir cette année. Une décision radicale qui illustre une crise des composants qui touche plusieurs groupes dans la tech.

Pas de CMF Phone 3 Pro en 2026

Le co-fondateur de Nothing, Akis Evangelidis, a déclaré sur X/Twitter :

Nous travaillions sur un successeur, mais avec les prix de la mémoire tels qu’ils sont actuellement, nous ne pouvons pas créer un téléphone qui représente une véritable avancée à un prix qui ait du sens pour CMF. En conséquence, nous avons décidé de ne pas lancer de nouveau téléphone CMF cette année.

Le CMF Phone 2 Pro, sorti l’an dernier, n’aura donc pas de successeur direct en 2026. Nothing continue néanmoins ses activités et prévoit de lancer d’autres produits cette année, y compris dans de nouvelles catégories, préservant ainsi une dynamique commerciale malgré le coup d’arrêt sur le segment des smartphones d’entrée de gamme.

La crise qui frappe CMF n’est que la manifestation la plus visible d’un problème structurel qui traverse toute l’industrie. Les smartphones d’entrée de gamme sont les premiers sacrifiés : créés sur des marges déjà minces, ils ne peuvent absorber une inflation de la RAM sans trahir soit leur positionnement tarifaire, soit leurs ambitions techniques. Le risque réel est que les prix de ces smartphones « pas chers » augmentent sérieusement.

Même Apple, dont les marges confortables offrent pourtant une meilleure capacité d’absorption, n’est pas à l’abri. Le patron d’Apple, Tim Cook, a prévenu que la flambée de la mémoire entraînera des hausses de prix sur les produits de la marque, dont l’iPhone.