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ChatGPT va afficher des images Getty : OpenAI signe un accord pluriannuel avec l’agence

2 min.
22 Juin. 2026 • 17:55
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OpenAI continue de luscler la partie visuelle de ChatGPT. L’entreprise a conclu un accord pluriannuel avec Getty Images afin d’intégrer des contenus sous licence dans ses expériences de recherche et de découverte. Les utilisateurs de ChatGPT devraient ainsi voir apparaître davantage de photographies et d’illustrations issues du vaste catalogue de l’agence américaine.

Des images sous licence dans les réponses de ChatGPT

L’accord porte sur l’affichage de contenus Getty Images dans ChatGPT, et non sur une annonce concernant l’entraînement des modèles d’OpenAI. Les deux groupes mettent en avant une intégration destinée à rendre les réponses visuelles plus riches, mais aussi plus fiables sur le plan des droits.

Openai

Craig Peters, directeur général de Getty Images, estime que « des contenus visuels de haute qualité et sous licence rendent la recherche et la découverte alimentées par l’IA plus utiles et plus dignes de confiance ». L’ambition est claire : proposer des images professionnelles dans les résultats tout en préservant l’identification de leur origine et leur cadre d’utilisation.

Getty Images accélère son rapprochement avec l’IA

Ce partenariat marque une évolution notable pour Getty Images, longtemps très offensive contre certaines entreprises d’intelligence artificielle. L’agence avait interdit les images générées par IA sur sa plateforme dès 2022, avant d’engager une procédure contre Stability AI autour de l’utilisation présumée de contenus protégés.

Getty a toutefois progressivement adopté une stratégie plus pragmatique. Après avoir lancé son propre outil de génération d’images entraîné sur ses bibliothèques, le groupe avait déjà signé un accord de diffusion avec Perplexity en 2025. Cette nouvelle alliance avec OpenAI confirme que les détenteurs de catalogues cherchent désormais à monétiser leurs contenus dans les interfaces conversationnelles.

Reste une question essentielle : l’accord ne précise pas si Getty Images autorisera un jour l’emploi de ses visuels pour entraîner des modèles d’IA. Pour l’heure, le partenariat vise principalement l’affichage dans ChatGPT.

 

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