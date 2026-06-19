Netflix : comment désactiver TF1+ et éviter les publicités associées à ses programmes

Netflix accueille désormais les programmes de TF1+ directement dans son interface en France, une évolution importante pour la plateforme de streaming comme pour le groupe audiovisuel français. L’idée est simple : permettre aux abonnés Netflix d’accéder à une partie des contenus de TF1 sans quitter l’application. Mais cette intégration s’accompagne d’un détail qui peut agacer les utilisateurs attachés à une expérience sans publicité : les contenus TF1+ conservent leurs coupures publicitaires, y compris pour les abonnés Netflix qui paient une formule sans réclames.

La bonne nouvelle, c’est que Netflix ne rend pas cette nouveauté incontournable. Une option permet de masquer complètement les programmes TF1+ depuis les réglages du profil. La manipulation est rapide, mais elle doit être répétée profil par profil si plusieurs personnes utilisent le même compte.

TF1+ dans Netflix : une intégration pratique, mais avec de la publicité

L’arrivée de TF1+ dans Netflix marque une nouvelle étape dans la stratégie de la plateforme, qui ne se limite plus seulement à ses propres productions, aux licences classiques ou aux événements en direct. En France, Netflix devient aussi une porte d’entrée vers des chaînes et des contenus issus d’un acteur historique de la télévision. Cette évolution avait déjà été annoncée lors du partenariat entre Netflix et TF1 pour diffuser les chaînes et programmes du groupe.

Dans les faits, les abonnés peuvent voir apparaître dans Netflix des programmes issus de TF1+, qu’il s’agisse de fictions, d’émissions de divertissement, de séries ou de contenus à la demande. L’objectif est évident : enrichir le catalogue visible depuis l’accueil de Netflix et éviter à l’utilisateur de multiplier les applications. Mais cette logique d’agrégation brouille aussi la frontière entre streaming payant et télévision financée par la publicité.

C’est là que le sujet devient sensible. Les publicités liées aux programmes TF1+ ne disparaissent pas parce que l’utilisateur possède un abonnement Netflix Standard ou Premium sans publicité. Autrement dit, l’absence de réclames sur les films et séries Netflix ne s’applique pas automatiquement aux contenus venus de TF1+. Cette nuance mérite d’être bien comprise, notamment depuis la mise en avant des chaînes et programmes TF1 dans Netflix.

Comment désactiver TF1+ sur Netflix

Netflix a prévu une option dédiée pour les abonnés qui souhaitent conserver une interface centrée sur les contenus habituels de la plateforme. Il n’est donc pas nécessaire de modifier son abonnement, de contacter le service client ou de passer par un réglage complexe.

La marche à suivre depuis un ordinateur ou l’application

1 / Ouvrez Netflix depuis un navigateur Web, une télévision connectée ou l’application mobile.

2 / Accédez à l’icône de votre profil.

3/ Choisissez l’option permettant de gérer les profils.

4/ Sélectionnez le profil concerné.

5/ Descendez dans les paramètres du profil jusqu’à l’option liée aux programmes TF1+.

6/ Désactivez la case correspondante, puis enregistrez la modification si Netflix vous le demande.

Une fois ce réglage appliqué, les programmes TF1+ ne sont plus simplement retirés de la page d’accueil : ils disparaissent aussi des résultats de recherche du profil concerné. Cela signifie qu’un utilisateur qui tape volontairement le nom d’un programme TF1 dans Netflix ne devrait plus le voir apparaître si l’option a été désactivée.

Un réglage à répéter sur chaque profil Netflix

Le point le plus important à retenir est que ce paramètre fonctionne au niveau du profil, et non à l’échelle globale du compte. Si un foyer utilise plusieurs profils Netflix, chacun conserve donc son propre réglage. Le profil d’un adulte peut masquer TF1+, tandis qu’un autre profil peut continuer à afficher les contenus du groupe.

Ce fonctionnement est cohérent avec la logique de personnalisation de Netflix, qui repose depuis longtemps sur des recommandations propres à chaque utilisateur. Il évite aussi d’imposer un choix unique à tout le foyer. En revanche, il oblige à effectuer la manipulation plusieurs fois si l’objectif est de supprimer partout l’intégration TF1+.

Pourquoi certains abonnés voudront retirer TF1+ de Netflix

La présence de TF1+ dans Netflix ne sera pas forcément perçue de la même manière par tous les abonnés. Pour une partie du public, l’ajout peut être pratique : une seule application, une interface déjà connue, des recommandations centralisées et un accès simplifié à des programmes populaires. Pour d’autres, c’est l’inverse : l’arrivée de contenus télévisés avec publicité peut donner l’impression d’alourdir une interface déjà très chargée.

La question de la publicité est centrale. Netflix a déjà développé sa propre offre avec réclames, un modèle qui prend de l’ampleur depuis plusieurs années, comme le montre la progression de l’abonnement Netflix avec publicité en France. Mais avec TF1+, la situation est différente : même un abonné qui choisit volontairement une formule Netflix plus chère pour éviter les pubs peut en rencontrer sur ces programmes précis.

Ce détail prend d’autant plus d’importance que les tarifs de Netflix ont augmenté ces dernières années. En France, la formule Premium atteint 21,99 euros par mois, un prix qui peut renforcer l’attente d’une expérience plus fluide et moins intrusive. Cette hausse avait déjà été détaillée lors de l’augmentation des prix de Netflix en France.

TF1+ sur Netflix : un signe de transformation du streaming

Au-delà du simple réglage à décocher, cette nouveauté illustre une évolution plus large du marché. Les plateformes cherchent à devenir des points d’accès universels au divertissement, tandis que les chaînes historiques veulent toucher les publics qui regardent moins la télévision classique. TF1+ s’inscrit dans cette stratégie depuis son lancement, après l’arrêt de Salto, avec une offre pensée pour le streaming gratuit financé par la publicité. Le service avait été présenté comme un nouveau départ pour le groupe lors de l’annonce de TF1+, le service de streaming gratuit de TF1.

Pour Netflix, l’enjeu est de conserver les abonnés plus longtemps dans son application. Pour TF1, il s’agit d’aller chercher de l’audience là où elle se trouve déjà. Pour l’utilisateur, le choix dépendra surtout de ses habitudes : certains apprécieront d’avoir davantage de contenus au même endroit, tandis que d’autres préféreront désactiver TF1+ afin de garder une interface plus épurée et sans programmes publicitaires supplémentaires.

Cette option de désactivation a donc le mérite de laisser la main à l’abonné. L’intégration de TF1+ dans Netflix peut être vue comme un enrichissement du catalogue ou comme une intrusion de la télévision traditionnelle dans un environnement de streaming payant. Dans les deux cas, le réglage permet de trancher simplement, profil par profil, selon l’usage réel de chacun.