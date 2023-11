TF1 annonce TF1+, un service de streaming gratuit après l’échec de Salto

TF1 lève le voile sur son nouveau service de streaming qui a pour nom TF1+ et qui sera gratuit. La date de disponibilité sera le 8 janvier 2024. Cela intervient après l’échec du service de streaming Salto qui regroupait TF1, France Télévisions et M6.

C’est Rodolphe Belmer, le PDG de TF1, qui dévoile les détails lors d’une interview auprès du Figaro. Il explique que le groupe a trois axes pour l’année prochaine et l’un d’entre eux est le streaming. Il se compare à Netflix et Disney+, soulignant que les deux plateformes proposent des formules payantes qui comprennent des publicités.

Voici comment le dirigeant vante TF1+ :

Elle sera une destination phare d’information et de divertissement pour les foyers français grâce à ses programmes familiaux et premium. TF1+ sera distribué sur les box Orange, ainsi que SFR, Bouygues Telecom et sur la majorité des télévisions connectées. Nous serons disponibles sur les télés connectées de Google, Samsung, LG, HiSense, Philips et Amazon Fire TV. Nous opérons cette transformation sans oblitérer ni la marge du groupe ni sa capacité à tenir sa politique de dividendes. Notre programme d’économies de 40 millions finance nos développements.

Mais quelles différences entre MyTF1, qui existe déjà, et TF1+ ? Rodolphe Belmer explique :

MyTF1 est utilisée par 27,5 millions de personnes chaque mois, mais elle ne laisse que 7 jours pour rattraper les programmes diffusés à l’antenne. TF1+ repousse cette limite à 30 jours minimum et jusqu’à 48 mois. Notre application offrira plus de 15 000 heures de programmes à chaque instant. On y trouvera les saisons antérieures de nos séries et émissions comme Koh-Lanta ou The Voice, mais aussi des programmes exclusifs. Nous proposerons 200 films familiaux, 200 séries et TF1+ intégrera la première offre d’information à la demande, Top Info. Les informations du jour seront approfondies avec des formats de 3 à 6 minutes réalisés par notre rédaction. TF1+ doit être une plateforme généraliste et citoyenne.