Salto ferme et Molotov offre 1 an aux abonnés

Ce 27 mars 2023 marque la fermeture du service de streaming français Salto. La plateforme qui a été lancée par TF1, France Télévisions et M6 n’a pas connu un réel succès, et on était loin d’un « Netflix à la française ». Pour l’occasion, Molotov a décidé de faire un geste.

Toute personne qui a été abonnée à Salto en février ou mars 2023, et qui n’a pas eu d’abonnement chez Molotov au cours des 12 derniers mois, peut souscrire à l’offre Molotov Welcome. Elle se veut offerte pendant un an. Cela bascule ensuite sur l’offre Molotov Extra qui coûte 5,99€/mois. On retrouve plus de 80 chaînes de télévision, le replay et la possibilité de regarder les chaînes sur deux appareils à la fois en Full HD. À noter que les chaînes du groupe M6 ne sont disponibles que pendant deux mois avec l’offre. Aussi, il n’y a pas l’enregistrement ni le contrôle du direct.

Si l’offre vous intéresse et que vous êtes éligible, vous pouvez vous rendre sur cette page afin d’en profiter. Vous avez jusqu’au 2 avril pour avoir l’année offerte.

Molotov est disponible sur différents supports, dont les ordinateurs (application ou via le Web), smartphones, tablettes, clés HDMI (Chromecast, Fire TV Stick), box multimédia (Apple TV, box Android TV), les téléviseurs connectés ou encore les consoles (PlayStation et Xbox).