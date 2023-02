Salto : fermeture le 27 mars et détails pour le remboursement

Il y a maintenant une date précise : c’est le 27 mars 2023 que Salto fermera complètement ses portes. TF1, France Télévisions et M6, qui détiennent la plateforme de streaming, avaient déjà acté hier que c’était la fin.

« À compter du 27 mars 2023, la plateforme Salto cessera ses activités » et « il ne vous sera plus possible de vous connecter à votre compte », annonce la plateforme. Les abonnés peuvent donc encore regarder leurs films et séries pendant un peu plus d’un mois. Il n’est plus possible de créer un nouveau compte et s’abonner avec celui-ci depuis quelques jours.

Qu’en est-il de l’abonnement justement ? En cas d’abonnement toujours actif au 27 mars, « il sera automatiquement résilié » et l’abonné ne sera plus facturé, précise Salto. Les remboursements seront effectués au prorata du nombre de jours restant sur le mois en cours, ou sur l’année en cours pour l’offre annuelle. L’abonnement coûtait 7,99 euros par mois ou 5,80 euros mensuels pour un abonnement pris sur un an.

En outre, Salto continuera de traiter les données personnelles de ses abonnés jusqu’au 27 mars, date à laquelle la plateforme procédera techniquement à leur suppression. « Seules des données comptables seront conservées », notamment les factures des ex-abonnés de la plateforme intégrant leur e-mail. Elles le seront pour « 10 ans à compter de la date d’établissement de la facture (…) sous la forme d’une archive chiffrée auprès du liquidateur de la société », pour garantir leur sécurité.