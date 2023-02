Salto : l’arrêt de la plateforme de streaming prévue entre fin février et début mars

Nous vous en parlions il y a quelques semaines, la fin de la plateforme française de streaming Salto est proche.. La plateforme devrait totalement disparaître à la fin du mois de février ou début mars, un peu plus de deux ans après son lancement. Jusqu’au bout on aura cru à une reprise, les rumeurs les plus récentes semblaient indiquer qu’un rachat était à l’ordre du jour, mais finalement le choix a été pris d’arrêter définitivement le service et de liquider la société. Ce sont les retraits des groupes TF1 et M6 qui auraient précipité le choix des dirigeants.



Dès le départ, tout s’est mal passé pour Salto. La plateforme de streaming a été annoncée en 2018 mais elle n’a finalement été lancée qu’en octobre 2020. Très rapidement certaines actionnaires se son désintéressés du projet : TF1 et M6 ont rapidement lancé leurs propres services de replay concurrent et ont ajouté de la publicité dans les programmes laissés à Salto. Et avec 200 millions d’euros de pertes, difficile de redresser la barre.

Mais surtout, les différents actionnaires de Salto n’ont pas vraiment mis la main au portefeuille pour ajouter du nouveau contenu, se contentant pour le plus du gros catalogue d’y ajouter des programmes existants. Quand les géants du streaming dépensent des milliards chaque année, les trois groupes audiovisuel n’avaient prévu que 135 millions d’euros… sur trois ans. Mais la plateforme de streaming avait tout de même réussi à avoir quelques programmes intéressants comme les soirées spéciales de Friends, Harry Potter ou encore Sex & the City, ou encore récupérer les différents James Bond pendant quelques semaines.

Pour rappel, Salto n’est jamais parvenu à atteindre son premier objectif qui était d’attirer 1 million d’abonnés. Un échec cuisant sans doute dû autant à un mauvais modèle économique qu’à la concurrence farouche des poids lourds du secteur (Netflix, Amazon Prime Video, etc.).

D’après les informations de Stratégies, Salto aura le droit à quelques jours supplémentaires puisque sa fin n’arrivera qu’entre fin février et début mars. Il reste moins d’un mois pour visionner les contenus de la plateforme, si vous y êtes encore abonné. Et si vous préférez la télévision classique, il suffit d’attendre, il finiront bien par (re)venir dans les programmes du soir. Vous pouvez consulter le programme télé complet du soir sur télé7jours.