Salto : l’arrêt de la plateforme de streaming serait officialisé en fin de semaine

La fin approche pour Salto, la plateforme française de streaming noyée dans les pires difficultés depuis sa création. Si les rumeurs les plus récentes semblaient indiquer qu’un rachat était à l’ordre du jour, le choix aurait été finalement pris d’arrêter définitivement le service et de liquider la société. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, pourrait officialiser cette décision dès ce vendredi 20 janvier. Les retraits de TF1 et de M6 auraient précipité le choix des dirigeants, même si l’option d’un rachat a été un temps envisagée.

L’annonce de cette liquidation ne tient pas de la rumeur : la dissolution de la société Salto est en effet à l’ordre du jour d’un CSE (Comité social économique) extraordinaire qui doit se tenir dans les locaux de France Télévisions ce vendredi 20 janvier. Sachant qu’aucun repreneur sérieux n’est venu se manifester, l’annonce de la fin de Salto ne fait donc plus guère de doutes. Pour rappel, Salto n’est jamais parvenu à atteindre son premier objectif qui était d’attirer 1 million d’abonnés., un échec cuisant sans doute dû autant à un mauvais modèle économique qu’à la concurrence farouche des poids lourds du secteur (Netflix, Amazon Prime Video, etc.).