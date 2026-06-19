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Snapdragon Reality Elite : Qualcomm dévoile sa nouvelle puce XR pour lunettes et casques haut de gamme

3 min.
19 Juin. 2026 • 15:35
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Qualcomm veut accélérer la prochaine génération d’appareils de « réalité étendue ». Le géant des puces mobiles a présenté il y a quelques jours le Snapdragon Reality Elite, son nouveau chipset phare pour les appareils XR autonomes, pensé aussi bien pour les casques de réalité mixte que pour les lunettes connectées reliées à un boîtier de calcul externe.

Une puce XR taillée pour l’IA embarquée

Avec ce changement de nom, Qualcomm rompt avec la logique des Snapdragon XR2, mais le Reality Elite prend bel et bien la place du futur XR2 Gen 3. Par rapport au Snapdragon XR2+ Gen 2 utilisé dans plusieurs casques récents, la nouvelle plateforme promet jusqu’à 60 % de performances GPU supplémentaires, 30 % de puissance CPU en plus et une accélération IA en hausse de 160 %, avec 48 TOPS dédiés aux traitements neuronaux.

Snapdragon reality Elite

Cette puissance doit permettre de faire tourner localement des agents IA, des avatars photoréalistes, des modèles de vision et des expériences de génération 3D en temps réel. Qualcomm évoque par exemple l’exécution d’un modèle de langage de 3 milliards de paramètres à 45 tokens par seconde.

Xreal Aura sera le premier appareil compatible

Le Snapdragon Reality Elite fera ses débuts cet automne dans le boîtier de calcul des lunettes Xreal Aura sous Android XR. Play For Dream prévoit également de l’intégrer à son prochain appareil haut de gamme. La puce prend en charge les systèmes à affichage transparent comme les casques avec passthrough vidéo.

Qualcomm annonce aussi une autonomie améliorée de 20 % à charge égale, une température jusqu’à 12 °C plus basse, deux ports USB 3.1, le Bluetooth 6.0, la mémoire plus rapide et le stockage UFS 4.0. Le moteur EVA dédié à la vision numérique doit renforcer le suivi des mains, la reconstruction 3D et l’analyse de l’environnement. Cette annonce intervient alors que Google, Samsung, Xreal, Meta et Apple préparent chacun leur propre vision du « spatial computing ».

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