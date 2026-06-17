Le télescope spatial James Webb vient d’apporter un nouvel éclairage sur l’histoire de notre galaxie. En combinant ses observations infrarouges avec des données d’archives du télescope Hubble, des astronomes ont confirmé que Terzan 5 n’est pas un simple amas globulaire, comme on l’a longtemps pensé, mais un véritable « fragment fossile du bulbe » galactique.

Un vestige rare caché au cœur de la Voie lactée

Terzan 5 se situe dans le bulbe de la Voie lactée, cette région centrale très dense, brillante et traversée par d’épais nuages de poussière. Cette position rend son étude particulièrement difficile. Grâce à la sensibilité infrarouge du James Webb, les chercheurs ont pu percer une partie de ce voile et distinguer plus finement les populations d’étoiles qui composent cet objet atypique.

Les conclusions de l’étude sont surprenantes, car contrairement aux amas globulaires classiques, qui abritent généralement une population ancienne relativement homogène, Terzan 5 contient plusieurs générations stellaires. Les scientifiques identifient deux populations âgées d’environ 12,5 milliards et 4,7 milliards d’années, ainsi que deux épisodes plus récents de formation d’étoiles, remontant à 3,8 milliards et 2,5 milliards d’années.

Un indice sur la formation des galaxies

Francesco R. Ferraro, professeur à l’université de Bologne et responsable des observations Webb, explique que « pour une raison encore inconnue, ce curieux amas d’étoiles s’est formé séparément du bulbe et n’a pas été détruit lors de sa formation ». Selon le chercheur, Terzan 5 ressemble aux structures primitives qui ont contribué à construire le centre de la Voie lactée.

Sa collègue Barbara Lanzoni résume cette hypothèse : les jeunes galaxies auraient contenu d’immenses disques de gaz, fragmentés en blocs capables de former des étoiles avant de migrer vers le centre galactique.

Avec Terzan 5, Webb et Hubble offrent donc une sorte d’archive cosmique. Ce fragment préservé pourrait aider les astronomes à comprendre comment les galaxies comme la nôtre se sont assemblées, par fusions successives de structures plus petites, et ce bien avant de prendre leur forme actuelle.