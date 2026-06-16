Super Mario Bros sur NES : une cartouche scellée vendue 3 millions de dollars, nouveau record pour le rétrogaming

Une boîte NES restée intacte depuis les années 80 vient de s’offrir une place à part dans l’histoire du rétrogaming. Un exemplaire scellé de Super Mario Bros. a été adjugé 3 millions de dollars, confirmant l’explosion du marché des jeux vidéo de collection.

Un exemplaire rare au cœur d’une vente spectaculaire

À ce niveau de prix, il ne s’agit plus seulement d’un jeu culte signé Nintendo. La cartouche vendue par Heritage Auctions concentre tout ce que recherchent les collectionneurs les plus fortunés : une version ancienne, un emballage d’origine jamais ouvert, un état de conservation exceptionnel et un lien direct avec l’âge d’or de la NES.

Le titre de Nintendo n’a pourtant rien d’un jeu confidentiel. Sorti au milieu des années 80, Super Mario Bros. a accompagné l’essor de la console 8 bits de Nintendo et reste l’un des jeux les plus célèbres de l’histoire. Ce qui fait exploser la valeur de cet exemplaire tient à une combinaison très précise : son état, son conditionnement, sa rareté et sa place dans la mémoire collective du jeu vidéo.

La cartouche concernée appartient à une série de production très ancienne, associée au lancement américain de la NES. Elle se distingue notamment par la présence d’un sceau autocollant brillant, utilisé avant la généralisation du film plastique. Ce détail peut sembler anodin pour le grand public, mais il est déterminant pour les collectionneurs, car il permet d’identifier une variante particulièrement précoce.

Pourquoi cette cartouche NES vaut-elle aussi cher ?

La valeur d’un jeu vidéo de collection repose rarement sur le jeu seul. Dans ce cas précis, l’intérêt se concentre surtout sur l’objet dans son état d’origine. L’exemplaire vendu n’a jamais été ouvert, ce qui signifie que la boîte, la cartouche, la notice et les éléments internes sont restés intacts depuis près de quarante ans.

La notation joue également un rôle central. Cette copie de Super Mario Bros. a reçu une évaluation PSA 9.6 A++, un score extrêmement élevé pour un produit aussi ancien. Dans l’univers des objets de collection, la différence entre un très bon état et un état quasi parfait peut représenter plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de dollars.

Heritage Auctions présente cet exemplaire comme l’une des copies scellées les plus importantes jamais proposées à la vente. La maison d’enchères insiste aussi sur son caractère patrimonial : Super Mario Bros. n’est pas seulement un jeu culte, c’est l’un des titres qui ont contribué à relancer l’industrie du jeu vidéo aux États-Unis après la crise du début des années 80.

Un objet que l’acheteur ne devrait jamais ouvrir

Ironie de cette vente : la cartouche la plus chère du moment n’a pratiquement aucune chance d’être utilisée. Ouvrir la boîte détruirait immédiatement une grande partie de sa valeur. L’acheteur ne paie donc pas pour jouer à Super Mario Bros., mais pour posséder une pièce rare, certifiée et intouchée.

C’est toute la particularité du marché des jeux scellés. Plus l’objet reste inaccessible, plus sa valeur peut être élevée. La cartouche devient alors moins un jeu qu’un témoin figé d’une époque, proche dans l’esprit des cartes de sport, des comics anciens ou des cartes Pokémon très recherchées.

Un nouveau record après plusieurs ventes spectaculaires

Ce record ne sort pas de nulle part. Depuis plusieurs années, les ventes de jeux vidéo anciens atteignent des montants de plus en plus élevés. En 2021, une cartouche de Super Mario Bros. vendue 660 000 dollars avait déjà marqué les esprits. Quelques mois plus tard, une cartouche de Super Mario 64 atteignait 1,56 million de dollars, confirmant l’appétit des collectionneurs pour les grandes licences Nintendo.

La même année, le seuil des 2 millions de dollars avait été franchi avec un autre exemplaire neuf de Super Mario Bros. vendu à un prix record. Le passage à 3 millions de dollars confirme donc une tendance : les jeux vidéo historiques sont désormais traités comme des actifs de collection à part entière.

Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large. Les objets liés à la culture populaire, longtemps considérés comme de simples produits de divertissement, sont devenus des pièces recherchées. Les premiers jeux Nintendo, les cartes Pokémon, les comics rares ou encore certains produits dérivés de franchises cultes attirent des acheteurs prêts à payer très cher pour des exemplaires en parfait état.

Entre patrimoine vidéoludique et spéculation

La vente soulève toutefois une question de fond : assiste-t-on à une reconnaissance légitime du patrimoine vidéoludique ou à une bulle spéculative ? Les deux lectures ne sont pas incompatibles. Super Mario Bros. a une importance historique indiscutable. Le jeu a redéfini les standards du jeu de plateforme, installé Mario comme icône mondiale et accompagné le succès de la NES.

Mais les montants atteints dépassent largement la seule nostalgie. À ce niveau de prix, l’achat devient aussi un pari financier. L’acquéreur mise sur la capacité du marché à valoriser encore davantage ce type de pièce dans les années à venir. Or, comme pour tout marché de collection, la demande peut évoluer rapidement.

Le secteur des jeux vidéo scellés a déjà été critiqué par le passé, notamment autour du rôle des sociétés de notation et des maisons d’enchères. Certains observateurs estiment que les ventes spectaculaires contribuent à alimenter artificiellement l’intérêt du public et des investisseurs. Même lorsqu’un objet est réellement rare, la médiatisation de records successifs peut créer une impression d’emballement.

La rareté ne suffit pas toujours à expliquer les prix

Dans le cas de cette cartouche, la rareté semble bien réelle. Les exemplaires scellés issus des toutes premières séries de production sont extrêmement peu nombreux. Pourtant, le passage de quelques centaines de milliers de dollars à plusieurs millions en seulement quelques années montre que la valeur dépend aussi d’un contexte de marché très particulier.

Les collectionneurs les plus fortunés ne recherchent pas seulement un jeu. Ils veulent une pièce identifiable, certifiée, médiatisée et impossible à remplacer. C’est précisément ce profil qui transforme une boîte en carton scellée en objet de prestige.

Nintendo, Mario et la puissance de la nostalgie

La force de cette vente tient aussi au poids culturel de Mario. Peu de personnages de jeu vidéo bénéficient d’une reconnaissance aussi large. Le plombier de Nintendo traverse les générations, des premières consoles de salon jusqu’aux productions récentes sur Switch. Cette continuité donne aux anciens jeux Mario une aura particulière sur le marché des collectionneurs.

Le phénomène dépasse d’ailleurs le seul cadre du rétrogaming. La licence Mario reste au cœur de la stratégie de Nintendo, que ce soit dans le jeu vidéo, les produits dérivés, les parcs à thème ou le cinéma. Cette visibilité permanente entretient l’intérêt pour les origines de la saga, et donc pour les premières éditions de ses titres emblématiques.

Reste que cette cartouche à 3 millions de dollars ne dit pas grand-chose de la valeur des jeux qui dorment dans les greniers. La majorité des exemplaires de Super Mario Bros. disponibles sur le marché n’atteindront jamais de tels montants. Pour espérer une somme exceptionnelle, il faut réunir des critères extrêmement stricts : version rare, boîte intacte, sceau d’origine, état irréprochable et certification reconnue.

Un record qui marque l’histoire du jeu vidéo de collection

Cette vente confirme que le jeu vidéo est désormais pleinement entré dans le champ des grandes collections culturelles. Les œuvres interactives ne sont plus seulement conservées dans les mémoires ou les musées : elles circulent aussi sur un marché haut de gamme, avec ses codes, ses experts, ses records et ses zones d’ombre.

Le prix de 3 millions de dollars peut sembler démesuré pour une cartouche NES, mais il reflète l’importance prise par la nostalgie technologique dans l’économie de la collection. Pour certains, cet exemplaire de Super Mario Bros. est une pièce majeure de l’histoire vidéoludique. Pour d’autres, il symbolise surtout un marché devenu difficile à comprendre, où la frontière entre passion et spéculation devient de plus en plus mince.