Nouveau record : une cartouche de Super Mario Bros vendue 2 millions de dollars

Un nouveau record a été établi avec la vente d’une cartouche du jeu Super Mario Bros sur NES pour 2 millions de dollars. Il s’agit d’un modèle totalement neuf : il n’a jamais été ouvert.

C’est assez impressionnant, surtout que le précédent record (1,56 million de dollars) pour un jeu vidéo remonte à juillet et concernait Super Mario 64. Autant dire que les collectionneurs peuvent se frotter les mains en ce moment et espérer beaucoup d’argent s’ils ont des copies neuves de certains jeux.

Il n’y a pas d’information sur la personne qui a déboursé 2 millions de dollars pour acquérir la copie neuve de Super Mario Bros. L’acheteur a voulu rester anonyme, a fait savoir le site de collection Rallye auprès du New York Times.

Au cours de l’année écoulée, le record du jeu vidéo le plus cher a été battu à de nombreuses reprises, la demande pour les objets de collection de l’enfance restant forte. En juillet 2020, un exemplaire de Super Mario Bros est parti pour 114 000 dollars aux enchères. En novembre, un exemplaire de Super Mario Bros 3 a battu ce record, se vendant 156 000 dollars aux enchères. Puis, ce record a été pulvérisé en avril lorsqu’un exemplaire de Super Mario Bros a été vendu pour 660 000 dollars aux enchères, suivi en juillet par un exemplaire de The Legend of Zelda à 870 000 dollars.