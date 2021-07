Une cartouche de Super Mario 64 a été vendue 1,56 million de dollars, un nouveau record

Mario a été plus fort que Zelda, au point de réaliser un nouveau record. Il y a quelques jours, une cartouche du jeu The Legend of Zelda (datant de 1987) a été vendue 870 000 dollars. C’était un record. Et voilà qu’une copie de Super Mario 64 a été vendue pour 1,56 million de dollars. Un nouveau record donc.

Mis aux enchères par la maison de vente Heritage Auctions, cet exemplaire de Super Mario 64 a reçu une note de 9,8 sur l’échelle de Wata. Grâce à cette note élevée, Heritage Auctions affirme qu’il s’agit de l’une des cinq copies scellées connues dans un état aussi incroyable. La vente aux enchères a débuté le 9 juillet et s’est terminée hier, le 11 juillet. Avant même le début des enchères, cette copie de Super Mario 64 faisait déjà la une de plusieurs sites avec un prix de départ de 100 000 dollars.

Super Mario 64 a vu le jour sur Nintendo 64 en 1996 (en 1997 en Europe). Il s’agissait du premier jeu Mario en 3D. Autant dire que c’était un chamboulement. Le titre est en tout cas très populaire, encore aujourd’hui. C’est tout particulièrement le cas chez les amateurs de speedruns qui essayent de trouver la meilleure route possible pour finir le jeu le plus rapidement possible. Un autre titre populaire est The Legend of Zelda : Ocarina of Time, qui a lui aussi vu le jour sur Nintendo 64.