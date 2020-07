Une copie neuve de Super Mario Bros. devient le jeu le plus cher jamais vendu

Plus de trente ans après sa sortie, Super Mario Bros. continue sur sa lancée et bat de nouveaux records de vente. Après une copie du jeu vendue l’année dernière aux enchères pour 100 150$, une version similaire neuve et encore emballée vient de se vendre pour 114 000$ sur le site d’enchères Heritage Auctions, devenant ainsi le « nouveau » jeu vidéo le plus cher jamais vendu d’après Chris Kohler, collectionneur et journaliste spécialisé. Mais en dehors de son état noté 9.4/10, ce qui signifie que la boîte est très proche de la perfection au niveau de sa conservation, il s’agit d’une version bien particulière et rare à l’époque vendue aux Etats-Unis.

Heritage explique en effet qu’il s’agit d’une boîte avec un « hangtab » en carton, signe d’une certaine période de quelques mois dans l’industrie : alors que Nintendo commençait à s’implanter aux Etats-Unis, des versions tests de ses boîtes étaient diffusées, qui contenaient ce hangtab intégré au dos, petit morceau de carton permettant d’accrocher les jeux dans les boutiques. Le packaging évoluait cependant très rapidement, aussi le film plastique finit par recouvrir les boîtes pour bien montrer leur état neuf, rendant le hangtab totalement inutile. Difficile de faire plus nostalgique et vintage que ça, et ce serait la raison principale de ce prix encore augmenté.