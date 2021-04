Une cartouche de Super Mario Bros a été vendue 660 000$, un record

Une cartouche du jeu Super Mario Bros pour NES dont la boîte n’a jamais été ouverte a été vendue au prix de 660 000 dollars à une enchère. Il s’agit d’un nouveau record pour un produit en rapport avec le monde du jeu vidéo. Le précédent était le prototype de la Nintendo PlayStation pour 360 000 dollars.

Cette vente à 660 000 dollars pour une cartouche de Super Mario Bros est en tout cas plus que significative. Le record d’un jeu vidéo remonte à novembre et concernait une cartouche de Super Mario Bros 3, avec là encore la boîte qui n’avait jamais ouverte. Son prix était de 156 000 dollars.

Comment expliquer un tel prix pour Super Mario Bros ? L’exemplaire a la protection d’origine du commerçant, la boîte n’a aucun dégât/marquage et il fait partie d’un tirage extrêmement faible.

Voici comment Heritage Auctions, qui a organisé l’enchère, décrit l’objet :

Il s’agit non seulement de la plus belle copie scellée avec plastique dans la protection en carton perforé que nous ayons jamais proposée, mais aussi de la plus ancienne copie scellée de Super Mario Bros que nous ayons jamais eu l’occasion de proposer. Ce n’est que la quatrième version de Super Mario Bros jamais produite et sa période de production a été remarquablement courte. Pour vous donner une meilleure idée de la brièveté de cette période, la sortie nationale de la console a eu lieu entre le milieu et la fin de l’année 1986, et les jeux en boîte noire distribués à cette occasion n’avaient pas le code « Game Pak NES-GP ». Il convient de mentionner que Nintendo a réussi à ajouter le symbole de la marque Nintendo Entertainment System sur ses boîtes de jeu au début de 1987. Cela ne laisse certainement pas beaucoup de temps pour que cette variante soit produite entre les deux !