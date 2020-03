Nintendo PlayStation : le prototype de la console a été vendu pour 360 000$

Il fut un temps où Nintendo et Sony n’étaient pas des concurrents mais des collaborateurs pendant une période. Avant qu’il n’y ait la PlayStation de Sony, il y a eu la Nintendo PlayStation, une SNES qui accepte les CD. La collaboration est allée assez loin pour aboutir à de véritables prototypes (200 exemplaires), dont la plupart ont été complètement perdus de vue.

L’un des prototypes a été vendu aux enchères aujourd’hui et le prix final a été de 360 000 dollars (300 000 dollars pour la console et le reste concerne des frais).

Les propriétaires du prototype l’ont acquis à l’origine pour le prix de 75 dollars lors d’une vente aux enchères à la suite d’une société en faillite. La personne qui l’a acquis ne savait pas ce que c’était et l’a placé dans son grenier. Plus tard, le fils de l’acheteur lisait des messages sur Reddit et il est tombé sur une publication parlant de la fameuse SNES avec l’ajout d’un lecteur CD. C’est à ce moment qu’ils ont réalisé ce qui se cachait dans le grenier. Et la console s’allume et fonctionne toujours à ce jour.

Cette vente du prototype de la Nintendo PlayStation pour 360 000 dollars marque un nouveau record pour un objet en rapport avec le jeu vidéo. Le record précédent en rapport avec le jeu vidéo était de 100 150 dollars pour une copie scellée et presque neuve de Super Mario Bros.

Les 360 000 dollars semblent être une grosse somme, et pourtant il faut savoir que les propriétaires avaient refusé il y a quelques temps une offre d’un Norvégien qui proposait l’équivalent d’un million de dollars.