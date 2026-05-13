Le chatbot Meta AI ajoute un mode incognito pour les discussions privées

Meta va ajouter un mode incognito pour les discussions au niveau de son application Meta AI et du chatbot Meta AI disponible depuis WhatsApp, avec une promesse centrale : aucune conversation ne doit être conservée sur les serveurs. L’entreprise cherche ainsi à faire de la confidentialité un argument produit majeur, en assurant que ni Meta ni WhatsApp ne pourront lire les échanges.

Mark Zuckerberg, le patron de Meta, présente ce mode incognito comme « une manière totalement privée d’interagir avec l’IA ». Il affirme aussi qu’il s’agit du premier grand produit d’intelligence artificielle conçu sans historique de conversations stocké du côté des serveurs, en rapprochant cette logique du chiffrement de bout en bout. C’est assez ironique quand on sait qu’Instagram, qui appartient à Meta, a retiré il y a quelques jours le chiffrement de bout en bout pour les messages privés.

Sur le plan technique, l’inférence de l’IA doit être traitée dans un Trusted Execution Environment (environnement d’exécution de confiance) que Mark Zuckerberg dit inaccessible à Meta. À la sortie d’une session, les conversations disparaissent aussi du téléphone, sans sauvegarde ni journal, tandis que les recherches Web sont censées être effectuées sans rattacher les requêtes à l’utilisateur.

Cette promesse de confidentialité n’efface pas totalement les garde-fous. Will Cathcart, patron de WhatsApp, explique que Meta AI continuera de refuser les questions interprétables comme nuisibles ou illégales, en réorientant la conversation. Le mode reste en outre limité au texte, sans envoi d’images.

Meta fait de la vie privée un argument face aux risques juridiques de l’IA

Le lancement intervient dans un contexte délicat pour les acteurs de l’IA conversationnelle. OpenAI fait face à une plainte liée à l’overdose d’un adolescent après une réponse erronée de ChatGPT sur l’association de deux médicaments. L’entreprise a aussi été poursuivie par des familles de personnes ayant utilisé ChatGPT avant de mourir par suicide.

Dans ces dossiers, les journaux de conversation ont constitué des éléments récupérés par les plaignants. Sans traces stockées, il y aurait beaucoup moins de matière probatoire pour soutenir une action visant des conseils ou des comportements attribués à une IA.

Meta se distingue aussi de ses rivaux sur ce terrain. Google (Gemini) et OpenAI proposent déjà des discussions temporaires avec leurs chatbots, mais leurs messages restent conservés sur des serveurs distants pendant une durée limitée : jusqu’à trois jours chez Google et 30 jours chez OpenAI.

Le déploiement du mode incognito avec Meta AI débute aujourd’hui dans l’application Meta AI et dans WhatsApp.