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Genesis AI dévoile GENE-26.5, une IA robotique capable de cuisiner, jouer du piano et réaliser des tâches complexes

2 min.
7 Mai. 2026 • 9:51
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Genesis AI veut se faire un nom dans le secteur très concurrentiel de la robotique intelligente. La start-up, soutenue par Khosla Ventures et Eclipse, a présenté il y a quelques heures GENE-26.5, son premier modèle d’intelligence artificielle conçu pour piloter des robots capables d’effectuer des tâches physiques complexes.

Une approche complète, du modèle IA à la main robotique

Initialement centrée sur le logiciel, Genesis AI a finalement choisi de développer aussi son propre matériel. « Le modèle a toujours été l’objectif », explique Zhou Xian, cofondateur et CEO de la startup. Mais pour améliorer la collecte de données et réduire l’écart entre simulation et monde réel, Genesis AI a décidé de construire une main robotique proche de la main humaine.

Cette main n’utilise pas une simple pince à deux doigts. Elle reprend la forme et les proportions d’une main humaine, afin de réaliser des gestes plus fins comme casser un œuf, trancher une tomate, préparer un smoothie, jouer du piano ou bien encore manipuler du matériel de laboratoire. Genesis AI annonce aussi la mise en chantier d’un robot complet (pas seulement des mains robotisées), l’objectif étant à terme de créer « le système robotique le plus performant » du marché.

Un gant bardé de capteurs pour entraîner les robots

La donnée humaine comme carburant de l’IA physique

Genesis AI a aussi conçu un gant léger équipé de capteurs, capable d’enregistrer les gestes de travailleurs dans des environnements réels. Théophile Gervet, ancien chercheur chez Mistral AI et désormais président de Genesis AI, explique que cette approche permet de collecter des données directement exploitables pour entraîner les robots.

Sur un plan plus financier, on note que la start-up a levé 105 millions de dollars en amorçage (environ 90 millions d’euros), auprès d’investisseurs comme Khosla Ventures, Bpifrance, Eric Schmidt ou… Xavier Niel. Une soixantaine d’employés travaillent aujourd’hui pour Genesis AI entre Paris, la Californie et Londres.

Genesis AI promet bientôt un robot complet, et non plus seulement des mains. Son ambition est limpide : créer « le système robotique le plus capable » et transformer la manipulation physique en nouvelle frontière de l’intelligence artificielle.

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