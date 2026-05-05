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Call of Duty 2026 ne sera pas disponible sur PS4 ni sur Xbox One

4 min.
5 Mai. 2026 • 9:22
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Le prochain Call of Duty ne sera pas développé pour PlayStation 4 et tout indique qu’il n’arrivera pas non plus sur Xbox One. Pour la série, c’est un vrai changement de cycle : après des années à rester accrochée à l’ancienne génération, elle peut enfin se recentrer sur les consoles les plus récentes, à savoir la PlayStation 5 et les Xbox Series X/S.

PS4 et Manette

La fin des Call of Duty sur les anciennes consoles

Cette clarification coupe court à une rumeur qui avait agité les fans en début de semaine. Des tests du Call of Duty prévu en 2026 avaient été évoqués sur PS4, au point de relancer la crainte d’un épisode encore bridé par un matériel vieillissant, alors même que la console de Sony approchera des 13 ans au moment de la sortie.

Le démenti vient directement du compte X/Twitter officiel de Call of Duty. S’il se confirme aussi côté Xbox One, ce sera le premier épisode de la franchise depuis Call of Duty : Ghosts en 2013 à abandonner totalement la génération PS4/Xbox One.

L’enjeu dépasse la simple compatibilité. Une partie du public espère qu’en lâchant enfin ces consoles, Infinity Ward et les autres studios de la licence pourront viser un saut technique plus important au lieu de continuer à composer avec les limites de machines lancées il y a plus d’une décennie.

Call of Duty Black Ops 7 Soldats Armes

Les raisons exactes de cette décision ne sont pas encore connues. Pourtant, jusqu’à la fin de l’an dernier, des rumeurs affirmaient encore qu’une version last-gen du jeu, qui serait Modern Warfare 4, existait avant d’être annulée.

La série change de cap sous pression

Ce basculement arrive à un moment où Call of Duty ne traverse pas sa séquence commerciale la plus confortable. L’an dernier, Black Ops 7 est bien sorti sur les anciennes et les nouvelles consoles, mais il n’a terminé qu’à la cinquième place des ventes annuelles aux États-Unis.

La donnée compte car la série se classe habituellement première ou deuxième. Il s’agit même de son plus mauvais rang depuis Call of Duty : World at War en 2008, avec un autre symbole fort : Battlefield 6 l’a dépassé.

L’abandon de la PS4 et de la Xbox One peut donc aussi se voir comme une façon de redonner de l’élan à la franchise. Call of Duty faisait partie des derniers très gros noms à rester aussi longtemps sur cette génération, et Activision semble désormais accepter qu’il faut tourner la page.

Ce retrait des anciennes consoles rend un autre dossier encore plus curieux. Lors du rachat d’Activision, Microsoft s’est engagé à proposer Call of Duty sur les consoles de Nintendo via un accord légal de dix ans, mais cette promesse n’a toujours pas produit de jeu concret.

Activision affirmait encore l’an dernier que le travail avançait. Reste donc une question ouverte : le prochain épisode pourrait-il arriver sur Switch 2 sans passer par la PS4 et la Xbox One ?

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Un commentaire pour cet article :

  • Sasuke662
    5 Mai. 2026 • 09:42
    À 1 ans de la sortie de la prochaine Gen ( PS6 et Xbox Hélix ) c’est pas fameux hein ! Pour un ans de plus autant rester sur les deux Gen mdr

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