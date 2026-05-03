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Oscars : les acteurs et scénarios générés par IA ne sont pas éligibles

3 min.
3 Mai. 2026 • 21:40
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L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences a publié de nouvelles règles d’éligibilité aux Oscars qui excluent les acteurs/actrices et les scénarios produits par intelligence artificielle. Ces règles, qualifiées de modification « substantielle », s’appliqueront dès la 99e cérémonie prévue en mars 2027.

Oscar Statuette

Pas d’IA éligible pour remporter un Oscar

Dans la catégorie du jeu d’acteur, « seuls les rôles mentionnés au générique officiel du film et dont il est prouvé qu’ils ont été interprétés par des êtres humains avec leur consentement seront considérés comme éligibles », indique l’Académie responsable des Oscars. Pour ce qui est de l’écriture, « le règlement stipule que les scénarios doivent être rédigés par des humains pour être admissibles ». L’Académie se réserve par ailleurs le droit de demander aux équipes de production des informations détaillées sur leur usage de l’IA et sur la « paternité humaine » des œuvres soumises.

La règle n’est pas un interdit total de l’IA sur un tournage. Pour les autres usages, comme les effets visuels, le son ou le montage, l’Académie indique que l’IA « n’avantage ni ne désavantage les chances d’une nomination ». Chaque branche évaluera la part de créativité humaine dans le résultat final, au cas par cas.

Deux cas illustrent immédiatement les limites de la règle. Tilly Norwood, actrice entièrement générée par IA qui a fait ses débuts à l’écran l’an dernier, est exclue de facto par le nouveau règlement des Oscars. Le cas de Val Kilmer est plus nuancé : une reconstitution numérique de l’acteur, décédé en 2025, apparaît dans la bande-annonce d’As Deep as the Grave, réalisée avec l’accord de sa famille à partir d’archives. L’Académie a refusé de se prononcer publiquement, indiquant que l’éligibilité serait examinée individuellement.

La démarche dépasse Hollywood. Au moins un roman a été retiré par son éditeur en raison d’un usage présumé d’intelligence artificielle et plusieurs organisations de défense des auteurs ont adopté des règles similaires, rendant tout travail généré par IA inéligible à leurs prix littéraires.

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