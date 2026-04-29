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KultureGeek Matériel RAMpocalypse : NVIDIA lance une GeForce RTX 5070 Laptop à 12 Go pour contourner la crise mémoire
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RAMpocalypse : NVIDIA lance une GeForce RTX 5070 Laptop à 12 Go pour contourner la crise mémoire

3 min.
29 Avr. 2026 • 11:15
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NVIDIA vient d’ajuster discrètement sa gamme mobile face aux tensions persistantes sur la mémoire graphique (VRAM). Le groupe a ainsi confirmé l’arrivée d’une nouvelle version de la GeForce RTX 5070 Laptop équipée de 12 Go de GDDR7, en complément du modèle 8 Go déjà commercialisé. L’objectif (clairement assumé) de Nvidia est d’ouvrir à ses partenaires un nouveau vivier d’approvisionnement en mémoire alors que la demande pour les GPU GeForce reste élevée et que les disponibilités demeurent contraintes.

Une réponse industrielle à la pénurie de mémoire

NVIDIA explique que cette variante 12 Go utilise de la mémoire G7 de 24 Gb, alors que la plupart des GPU GeForce actuels s’appuient sur de la G7 de 16 Gb. Dans son billet officiel, l’entreprise souligne que « la demande pour les GPU GeForce RTX reste forte, et l’approvisionnement en mémoire est contraint », et justifie cette nouvelle configuration par la nécessité de« maximiser la disponibilité mémoire ». Les premiers laptops équipés de cette carte sont attendus à partir de juin 2026.

RTX 5070

Plus de VRAM, mais pas forcément une vraie montée en gamme

Sur le papier, ces 12 Go rendent la RTX 5070 Laptop plus attractive pour les jeux gourmands, les textures haute définition et certains usages IA. Mais cette évolution ne transforme pas automatiquement la puce en quasi-5070 Ti. Plusieurs spécialistes des GPU soulignent qu’en l’absence probable d’un bus mémoire élargi à 192 bits, le surplus de VRAM ne bénéficiera pas du même débit que sur les modèles supérieurs. En clair, la capacité augmente, mais la hiérarchie de performances ne change pas fondamentalement.

Des prix qui pourraient brouiller le positionnement

Le vrai sujet pourrait finalement être tarifaire. Certaines configurations 12 Go pourraient s’approcher des machines équipées en RTX 5070 Ti (soit près de 2300-2400 euros. Si l’écart se resserre trop, NVIDIA risque de créer une zone grise dans sa propre gamme mobile, ce qui pourrait freiner l’acte d’achat des gamers PC les plus prudents.

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